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Aslolan Trabzonspor’dur

Başkan Yardımcısı Nevzat Kaya, 61 Derece Dergisi'ne konuştu. Kaya, "Yönetimde olmayan veya yönetime yakın olmayan bazı kişiler kulübe sırtını dönebiliyor. Ama bizim için aslolan Trabzonspor'dur, kişiler değil. İyi günde de kötü günde de Trabzonspor'u desteklemek bir sevda meselesidir. Ertuğrul Doğan göreve geldiği günden bu yana büyük mücadeleler verdi. Ancak yalnız bırakıldığını gördük" ifadesini kullandı.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 13 Şubat 2025 Perşembe 06:50
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Aslolan Trabzonspor’dur

Başkan Yardımcısı Nevzat Kaya, 61 Derece Dergisi'ne konuştu. Kaya, "Yönetimde olmayan veya yönetime yakın olmayan bazı kişiler kulübe sırtını dönebiliyor. Ama bizim için aslolan Trabzonspor'dur, kişiler değil. İyi günde de kötü günde de Trabzonspor'u desteklemek bir sevda meselesidir. Ertuğrul Doğan göreve geldiği günden bu yana büyük mücadeleler verdi. Ancak yalnız bırakıldığını gördük" ifadesini kullandı.

BORCUMUZU SIFIRLAYACAĞIZ

Trabzonspor'un finansal durumu hakkında da bilgiler veren Kaya, "2025 yılına kadar Başkanımız Ertuğrul Doğan ve yönetimimizin projeleriyle bu borcu sıfırlayacağımıza inanıyoruz. Hedefimiz, ekonomik olarak bağımsız, ayakları üzerinde durabilen bir Trabzonspor inşa etmek. Gelirlerinin giderlerini karşıladığı bir Trabzonspor, en büyük hayalimiz" açıklamasını yaptı.

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