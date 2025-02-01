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Haberler Trabzonspor Trabzonspor maçının VAR'ı belli oldu!

Trabzonspor maçının VAR'ı belli oldu!

Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında oynanacak Bellona Kayserispor-Trabzonspor maçının VAR hakemi belli oldu. İşte detaylar... | Son dakika spor haberleri

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 01 Şubat 2025 Cumartesi 12:23 Güncelleme Tarihi: 01 Şubat 2025 Cumartesi 12:26
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Trabzonspor maçının VAR'ı belli oldu!

Trendyol Süper Lig'de bugün oynanacak Kayserispor-Trabzonspor maçının Video Yardımcı Hakemi (VAR) Polonya Futbol Federasyonu'ndan Pawel Pskit oldu.

Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında Trabzonspor, bugün saat 16.00'da Kayserispor'a konuk olacak. Ali Şansalan'ın yöneteceği karşılaşmada yardımcılıklarını Mehmet Kısal ve Candaş Elbil yapacak. Müsabakanın 4. hakemi Davut Dakul Çelik olacak. Mücadelede VAR'da ise Polonyalı hakem Pawel Pskit görev alacak. AVAR'da da İbrahim Çağlar Uyarcan yer alacak.

Öte yandan Süper Lig'de bugün oynanacak Hatayspor - Antalyaspor maçında VAR koltuğunda İspanyol hakem Francisco Jose Hernandez Maeso, Başakşehir - Samsunspor mücadelesinde Danimarkalı Jakob Kehlet görev yapacak.

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