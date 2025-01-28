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Haberler Trabzonspor Teşekkürler Cumhurbaşkanım

Teşekkürler Cumhurbaşkanım

Başkan Doğan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Trabzon ziyareti sırasında kulüp adına alınan kararlar için “Müjde dolu bir dönemeç” dedi.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 28 Ocak 2025 Salı 06:50
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Teşekkürler Cumhurbaşkanım

Başkan Ertuğrul Doğan, Trabzonspor dergisinin 225'inci sayısında açıklamalarda bulundu. Doğan "Kulübümüzün geleceğini şekillendirecek tarihi adımların müjdesiyle dolu bir dönemeçteyiz. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın Trabzon ziyareti sırasında kulübümüz adına alınan kararlar, hem bugünümüzü hem de yarınımızı aydınlatacak niteliktedir. Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatıyla Papara Park Stadyumu'nun kulübümüze tahsis edilmesi, yalnızca futbol değil aynı zamanda ekonomik kalkınma merkezi olarak hizmet vermesini sağlayacaktır. Bu tahsis, stadyum altındaki iş yerlerinin kulüp tarafından işletilmesiyle ciddi bir gelir kaynağına dönüşecektir" diye konuştu.

ÖRNEK BİR MODEL OLACAK

Kulüp yatırımları ve ekonomik duruma dair mesajlar veren Doğan, "Trabzonspor, saha içindeki başarılarının yanı sıra ekonomik sürdürülebilirlik açısından da örnek bir model oluşturacaktır. Yine Sayın Cumhurbaşkanımızın onayıyla Akyazı'daki 177 dönümlük arazinin kulübümüze kazandırılması için çalışmaların başlatılması, Trabzonspor'un geleceğe daha güçlü yürüyebilmesi adına bir başka değerli adım oldu. İstanbul'daki arazi konusundaki gelişmeler de heyecan verici" dedi.

KATKI SUNANLARA MİNNETTARIZ

Katkıları için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkürlerini sunan Doğan, "Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Sayın Murat Kurum'a, Gençlik ve Spor Bakanı Sayın Osman Aşkın Bak'a, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Sayın Abdulkadir Uraloğlu'na, Tarım ve Orman Bakanı Sayın İbrahim Yumaklı'ya, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcısı Sayın Ömer Bulut'a, TOKİ Başkanı Sayın Mustafa Levent Sungur'a, Trabzon milletvekillerimiz Sayın Adil Karaismailoğlu, Sayın Mustafa Şen, Sayın Yılmaz Büyükaydın ve Sayın Vehbi Koç ile Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ahmet Metin Genç'e minnettarlığımı sunuyorum" ifadelerine yer verdi.

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