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Haberler Trabzonspor Bu yıl hedef Türkiye Kupası

Bu yıl hedef Türkiye Kupası

Trabzonspor'un ruhunu yalnızca mali başarılarla açıklamanın mümkün olmadığını söyleyen Başkan Doğan, alınan galibiyetlerin, takımın kararlılığını ve potansiyelini bir kez daha gözler önüne serdiğini dile getirdi. Doğan, "Bu şehir, bu kulüp, alın teriyle, azimle ve mücadele ruhuyla şekillendi. Sahada alınan her galibiyet, tribünlerdeki her tezahürat, bu büyük hikayenin parçasıdır. Türkiye Kupası'ndaki hedefimiz de işte bu hikayenin yeni bir sayfasını yazma fırsatıdır" diye konuştu.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 28 Ocak 2025 Salı 06:50
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Bu yıl hedef Türkiye Kupası

Trabzonspor'un ruhunu yalnızca mali başarılarla açıklamanın mümkün olmadığını söyleyen Başkan Doğan, alınan galibiyetlerin, takımın kararlılığını ve potansiyelini bir kez daha gözler önüne serdiğini dile getirdi. Doğan, "Bu şehir, bu kulüp, alın teriyle, azimle ve mücadele ruhuyla şekillendi. Sahada alınan her galibiyet, tribünlerdeki her tezahürat, bu büyük hikayenin parçasıdır. Türkiye Kupası'ndaki hedefimiz de işte bu hikayenin yeni bir sayfasını yazma fırsatıdır" diye konuştu.

"TAKVİYELERLE GÜÇLENDİRECEĞİZ"

Yeni takviyelerle, sahadaki mücadelelerinin seviyesini daha da yukarı çıkartacaklarını vurgulayan Doğan, "Bu süreçte futbolcularımızın sadece birer sporcu değil, Trabzonspor ruhunun taşıyıcıları olduğunu unutmamak gerekiyor. Tarihin bu dönüm noktasında, taraftarlarımızın desteği ve kulübümüzün kararlılığıyla sadece bugünü değil, yarınlarımızı da şekillendiriyoruz. Trabzonspor mücadele etmeyi, üretmeyi ve kazanmayı sürdürecektir" cümlelerini kullandı.

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