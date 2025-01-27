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Haberler Trabzonspor Mahmoud Trezeguet Trabzonspor'dan Al Ahly'e transfer oldu!

Mahmoud Trezeguet Trabzonspor'dan Al Ahly'e transfer oldu!

Süper Lig devlerinden Trabzonspor'un Mısırlı oyuncusu Mahmoud Trezeguet, Mısır ekibi Al Ahly'e transfer oldu. Konuyla ilgili olarak bordo-mavililerden resmi açıklama geldi. İşte detaylar...

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 27 Ocak 2025 Pazartesi 23:07 Güncelleme Tarihi: 27 Ocak 2025 Pazartesi 23:12
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Mahmoud Trezeguet Trabzonspor'dan Al Ahly'e transfer oldu!

Süper Lig devlerinden Trabzonspor'un Mısırlı oyuncusu Mahmoud Trezeguet, Mısır ekibi Al Ahly'e transfer oldu.

Konuyla ilgili olarak bordo-mavililerden resmi açıklama geldi.

İŞTE KULÜPTEN YAPILAN AÇIKLAMA:

Kamuoyuna Duyuru

Profesyonel futbolcumuz Mahmoud Trezeguet'nin, 2025/2026 futbol sezonundan itibaren geçerli olmak üzere, Al Ahly kulübüne kesin transferi konusunda anlaşma sağlanmıştır.

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