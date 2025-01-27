Mahmoud Trezeguet Trabzonspor'dan Al Ahly'e transfer oldu!

Süper Lig devlerinden Trabzonspor'un Mısırlı oyuncusu Mahmoud Trezeguet, Mısır ekibi Al Ahly'e transfer oldu.
Konuyla ilgili olarak bordo-mavililerden resmi açıklama geldi.
İŞTE KULÜPTEN YAPILAN AÇIKLAMA:
Kamuoyuna Duyuru
Profesyonel futbolcumuz Mahmoud Trezeguet'nin, 2025/2026 futbol sezonundan itibaren geçerli olmak üzere, Al Ahly kulübüne kesin transferi konusunda anlaşma sağlanmıştır.
Kamuoyuna Duyuru Profesyonel futbolcumuz Mahmoud Trezeguet'nin, 2025/2026 futbol sezonundan itibaren geçerli olmak üzere, Al Ahly kulübüne kesin transferi konusunda anlaşma sağlanmıştır. pic.twitter.com/Dqs7BUCGvI— Trabzonspor Kurumsal (@TSKurumsal) January 27, 2025