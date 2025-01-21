Trabzonspor Sivasspor'a da fark attı

TRABZONSPOR, Trendyol Süper Lig'i sallamaya başladı. Geçen hafta Antalyaspor'u 5-0 yenerek şov yapan Fırtına, dün de Sivasspor'u mağlup ederek resitaline devam etti. Bordo-mavililer bu sezon ilk kez art arda iki galibiyet almayı başardı. Aslında Karadeniz devi için dünkü karşılaşma ilklerin maçı oldu. Peş peşe ilk kez iki maç kazanan Trabzonspor'da yeni transferler Batagov ile Lundstram da ilk gollerini attılar. Ayrıca Edin Vişça 100. maçına çıktı, 100. asistine imza attı. Dün fileleri sarsan Ozan Tufan gol sayısını 3'e yükseldi. Karşılaşmayı da 1 gol ve 1 asistle tamamladı.

238 GÜN SONRA PEŞ PEŞE 2. GALİBİYET

TRENDYOL Lig'de 19 maçta 6 galibiyet, 7 beraberlik, 6 mağlubiyet ile 25 puan toplayan bordo-mavililer, bu sezon iki maç üst üste kazanamamıştı. Trabzonspor, en son üst üste galibiyeti geçen sezonun sonunda yaşamıştı. Ligin son 3 maçında sahasında İstanbulspor'u 3-0, deplasmanda Başakşehir'i 1-0, evinde MKE Ankaragücü'nü 4-2 yenen bordo-mavililer, 26 Mayıs 2024'ten itibaren iki maç üst üste kazanmaya hasret kaldı. Trabzonspor, Sivasspor'u mağlup ederek 238 gün aradan sonra art arda 2 maçtan 6 puanla ayrıldı ve zirve yürüyüşüne başladı.

BANZA KASIRGASI

TRABZONSPOR'un sezon başında Portekiz Ligi ekibi Braga'dan kiralık olarak kadrosuna kattığı Simon Banza, gollerini sıralamaya devam ediyor. Demokratik Kongolu oyuncu, Sivasspor karşısında 13'üncü dakikada Mendy'nin ortasına iyi bir kafa vuruşu yaparak kaleci Nikolic'in solundan topu ağlarla buluşturarak bu sezon 13'üncü golünü kaydetti. Sivasspor karşısında bir de penaltı kaçıran 28 yaşındaki yıldız, bu sezon ilk kez bir penaltı atışından yararlanamadı. Golcü oyuncu, attığı golün yanında gösterdiği performansla da alkışları topladı.

ARSENİY BATAGOV'DAN SİFTAH

SEZON başında Zorya Luhansk kulübünden, 1.8 milyon euro'ya alınan ve 4+1 yıllık imza attırılan Batagov dün Trabzonspor formasıyla gol siftahı yaptı. 22 yaşındaki stoper Karadeniz deviyle çıktığı 7. maçta ilk kez fileleri sarstı. 1.85 boyundaki Ukraynalı savunmacı, Zorya Luhansk'ta çıktığı 63 maçta 3 gol atmış ve 4 de asist yapmıştı. Bu sezon 648 bin euro alıyor.

UĞURCAN PENALTIYI ATAMADI!

Maçın 48. dakikasında ilginç anlar yaşandı. Vişça, Tolga'nın darbesiyle yerde kaldı. Zorbay Küçük 'penaltı' dedi. Doğum yapan eşini hastanede bırakıp maça gelen Uğurcan Çakır penaltıyı kullanıp doğan kızına hediye etmek istedi. Ama Sivassporlu oyuncular tepki gösterdi. Bunun üzerine Uğurcan kullanmaktan vazgeçti.

BÜYÜK USTA VİŞÇA

5 OCAK 2022'de Başakşehir'den Trabzonspor'a transfer olan Vişça dün bordo mavili formayla 'dalya' dedi. Bosna-Hersekli sağ kanat, Süper Lig, Türkiye Kupası ve Avrupa olmak üzere toplam 100 karşılaşmaya çıktı. 19 kez fileleri sarsarken, 35 asiste imza attı. 34 yaşındaki yıldız, dünkü gol pasıyla beraber ligde 100. asistine imza attı. Trabzonspor maç öncesi, "Bordo-mavili formamızla 100. resmi maçına çıkan oyuncumuz Vişça'yı tebrik ediyoruz" paylaşımını yaptı.

RONALDO'YU GEÇTİ

VİŞÇA 2010-11'den bu yana 100 asiste ulaşan ilk futbolcu oldu. Boşnak yıldız ayrıca 185 asisti olan Messi, 102'şer gol pası veren Benzema ile Salah, 105 asisti bulunan Müller ve 112 asisti olan Payet'in ardından 100'e ulaşan 6. isim oldu.

TRABZONLU EDİN VİŞÇA

TRABZONSPOR ile 100. maçına çıkan Vişça: "Trabzonspor'un yeri zirve olmalı. Adım adım gidiyoruz, böyle devam etmeliyiz. Önümüzdeki hafta dinleneceğiz ama daha bir şey kazanmadık, 2-3 maç iyi oynadık sadece. Ciddiyet, konsantrasyon. Bu forma ile 100 maça çıktım. Çıktığım ilk maçı asla unutmam. Bu şehrin bir parçası olmak çok güzel, burada kendimi yeniden doğmuş gibi hissediyorum. Çok istekliyim. Türkiye'deki 14. senem ama çok keyif alıyorum. Trabzonspor taraftarına söz veriyorum, artık bir Trabzonlu gibi Edin Vişça izleyecekler."

ADAPTE OLUYORUZ

İLK golünü atan Lundstram: "İlk başta zordu, alışma süreci kolay değil. Birleşik Krallık dışına ilk defa çıktığım süreç yaşıyorum. Birçok yeni oyuncu var, yeni takım yeni ülkedesiniz. Adapte olmak sürüyor. Ben de isterdim bunun daha çabuk ve kısa zamanda bitmesini ama tabi zaman gerekiyor."

FIRTINA'DAN 17. ZAFER

FIRTINA ile Sivas, Süper Lig tarihinde 38. kez karşılaştı. Bu karşılaşmalarda bordo-mavililer 17, kırmızı-beyazlılar ise ise 10 kez sahadan galibiyetle ayrıldı. 11 maç ise berabere sona erdi. Karadeniz ekibinin 55 golüne, Sivas 42 golle karşılık verdi. Ligin ilk yarısında Sivas'ta oynanan maç 0-0 bitmişti.

MENDY DURMUYOR

SİMON Banza'nın golünde asist yapan Batista Mendy, ligde üst üste ikinci maçında asiste imza attı. Geçen hafta Antalyaspor maçında da asist yapan Fransız futbolcu, her geçen gün formunu artırıyor. Takımın vazgeçilmez bir parçası olan Mendy, daha iyi olacağını söyledi.

CHAM VE OKAY EKSİK

TEKNİK direktör Şenol Güneş, Antalya maçının 11'inden bir değişikliğe gitti. Tecrübeli teknik adam bu maçta bir sakatlık yaşayan ancak daha sonra hafta içerisinde antrenmanlara katılan Cham'ı riske etmeyerek kulübeye çekti ve yerine Ozan Tufan'a görev verdi. Bu arada sakatlığını atlatan Okay Yokuşlu da idmanda darbe aldığı için dün kadroya alınmadı.

SAVİC 4.5 AY SONRA

FIRTINA'nın sezon başında flaş bir şekilde kadroya kattığı Savic, 19 Eylül'de oynanan Kayserispor maçında sakatlanmıştı. 14 maçta forma giyemeyen Karadağlı stoper, tam 134 gün sonra Sivasspor maçıyla birlikte sahalara döndü. Şenol Güneş'in ilk 11'de değerlendirmediği 33 yaşındaki yıldız, yedek kulübesinde yer aldı.