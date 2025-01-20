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Haberler Trabzonspor Trabzonspor'da Şenol Güneş: Uğurcan aslında gitmezdi ama...

Trabzonspor'da Şenol Güneş: Uğurcan aslında gitmezdi ama...

Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında Trabzonspor sahasında Net Global Sivasspor'u konuk etti. Bordo-mavililer sahadan 4-0'lık skorla galip ayrıldı. Bu mücadeleyi Teknik Direktör Şenol Güneş değerlendirdi. İşte o sözler...

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 20 Ocak 2025 Pazartesi 22:28 Güncelleme Tarihi: 20 Ocak 2025 Pazartesi 22:33
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Trabzonspor'da Şenol Güneş: Uğurcan aslında gitmezdi ama...

Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında Trabzonspor sahasında Net Global Sivasspor'u konuk etti.

Bordo-mavililer sahadan 4-0'lık skorla galip ayrıldı. Bu mücadeleyi Teknik Direktör Şenol Güneş değerlendirdi.

İŞTE ŞENOL GÜNEŞ'İN SÖZLERİ:

İkinci yarının başındaki penaltı pozisyonu birtakım anlayışlarımızı yıktı, keşke öyle bir şey olmasaydı. Ambiyansın öyle olması doğru değil. Uğurcan aslında gitmezdi ama taraftar isteyince gitti. Banza'nın da dikkati dağıldı. Ekstra işlere soyunmalıyız ama anlayışımızı da bozmamalıyız.

Transferler 13 Şubat'ta bitecek. Başkan çalışıyor. Bir tane oyuncumuz kesin, iki tane hamlemiz olacak. Alacağımız oyuncuları takviye olarak alacağız. 1-2 olmamız çok zor, önce 5. olmayı sonra 3. olmayı hedefleyeceğiz. Onun için oyuncuların skora bakmadan oynaması gerekiyor. Transfer olacak, acele etmeyin.

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