  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Haberler Trabzonspor TRANSFER HABERİ - Trabzonspor'a Zubkov müjdesi!

TRANSFER HABERİ - Trabzonspor'a Zubkov müjdesi!

Karadeniz devinin transfer etmek istediği Oleksandr Zubkov için San Diego, Shakhtar’a teklif sunmuştu. Ancak MLS ekibi, Ukraynalı yıldızı almaktan vazgeçti. Fırtına tek kaldı.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 18 Ocak 2025 Cumartesi 06:50
Son dakika Trabzonspor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
TRANSFER HABERİ - Trabzonspor'a Zubkov müjdesi!

Trabzonspor'un sağ kanat listesinin ilk sırasında Oleksandr Zubkov var. Karadeniz devi, 28 yaşındaki futbolcu için Shakhtar Donetsk'e önce 3 milyon, ardından 4 milyon euro önermişti. Görüşmeler sürerken, MLS ekibi San Diego da Zubkov ile ciddi şekilde ilgilenmeye başladı. Hatta Ukraynalı yıldız, sosyal medya hesabından San Diego'nun bazı paylaşımlarını da beğenmişti. Bu gelişme bordo mavililerin canını sıksa da müjdeli haber geldi. San Diego'nun, Zubkov için Shakhtar Donetsk ile yaptığı görüşmeleri sonlandırdığı ve bu transferden çekildiği belirtildi.

TRABZONSPOR RAKİPSİZ

Trabzonspor, Zubkov transferinde tek kalmış durumda. Shakhtar ile Antalya'da kampta bulunan 1.82 boyundaki yıldız durumun netleşmesini bekliyor. Takımının son idmanlarına katılmayan ve hazırlık maçlarında da oynatılmayan tecrübeli futbolcu, Zubkov teknik direktör Şenol Güneş'in aradığı tarzda bir futbolcu. Asıl mevkisi sağ kanat olmasına rağmen 10 numara ve sol kanatta da görev yapabiliyor. Forvette bile oynayabiliyor. Yani tam da teknik direktör Şenol Güneş'in istediği joker özelliklerini taşıyan bir isim.

TRABZON'A 'LİKE' ATTI

Shakhtar ile Antalya'da kampta bulunan Zubkov, transfer süreci devam ederken dikkat çeken bir hamle ile Trabzonspor'un sosyal medyadan paylaştığı antrenman fotoğraflarını beğendi. Bu gelişme taraftarları heyecanlandırırken transferde olumlu bir gelişme yaşandığı şeklinde yorumlandı.

Buruk: Yabancı VAR geldi ama...
G.Saray'a dünya yıldızı! Cimbom'dan dev hamle
DİĞER
UEFA AVRUPA LİGİ FENERBAHÇE MAÇ PROGRAMI: Fenerbahçe-Lyon maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda, şifresiz mi?
CHP'li Rıza Akpolat 38 sorusunun 24'üne cevap veremedi! Usulsüzlükler tek tek soruldu
F.Bahçe'den Ndicka hamlesi!
G.Saray'dan kritik puan kaybı
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Buyurun yabancı VAR Buyurun yabancı VAR 07:02
Kerem'den asist Orkun'dan gol! Kerem'den asist Orkun'dan gol! 01:45
Kerem'den asist Orkun'dan gol! Kerem'den asist Orkun'dan gol! 01:45
Dortmund mağlup oldu Dortmund mağlup oldu 01:37
Dortmund mağlup oldu Dortmund mağlup oldu 01:37
Kerem'den asist Orkun'dan gol! Kerem'den asist Orkun'dan gol! 01:26
Daha Eski
Kerem'den asist Orkun'dan gol! Kerem'den asist Orkun'dan gol! 01:26
Diego Carlos kadroya alınmadı! Diego Carlos kadroya alınmadı! 00:34
Beşiktaş Mert Günok ile sözleşme imzaladı! Beşiktaş Mert Günok ile sözleşme imzaladı! 00:34
Beşiktaş'tan Zaynutdinov açıklaması! Beşiktaş'tan Zaynutdinov açıklaması! 00:34
Galatasaray'ın 3 golü ofsayta takıldı! İşte o pozisyon Galatasaray'ın 3 golü ofsayta takıldı! İşte o pozisyon 00:34
G.Saray penaltı bekledi! İşte o pozisyon G.Saray penaltı bekledi! İşte o pozisyon 00:34