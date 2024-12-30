Şenol Güneş: En az oyuncu...

Trabzonspor Teknik Direktörü Şenol Güneş, dünkü antrenman öncesi basın mensuplarına konuştu. Ara transfer dönemi için yaptıkları çalışmalara değinen Şenol Güneş, en az 3 oyuncu alacaklarını aktardı. Güneş, "Şu anda söylediğim en az 3 oyuncu. Defans, orta saha ve hücumda oynayacak isimler. O 3 mevki için daha önce başkan da açıkladı. Zaman içerisinde belli olacak. Avrupa'da 1 Ocak'ta başlıyor, biz o transferi yapsak bile 13'üne kadar oynatamıyoruz. Transferde görüşmeler devam ediyor. Bazılarının yüksek rakamları var. Kulübe külfet olmadan transfer yapmak istiyoruz Aldığımız oyuncular da direkt olsun diye düşünüyoruz" dedi.

BU DURUMDAN BİRLİKTE ÇIKACAĞIZ

Şenol Güneş, taraftarlar gibi kendilerinin de üzüldüğünü dile getirerek, "Genel durum şu, bulunduğumuz yerden taraftar ne kadar üzülüyorsa ben de en az o kadar üzülüyorum. O duyguları birebir yaşıyorum. Bu görüntüyü bir an evvel kırmak istiyoruz. Geldiğimden beri bu kadar sıkıntı olmasına rağmen desteklerini görüyorum. Destek şahsa olduğu kadar oyunculara ve camiaya da olmalı. Bu durumdan birlikte çıkacağız. Umarım ki Samsunspor maçıyla başlayan bir seri devam ettiririz. Çünkü üst üste maç almayan bir takım olarak gözüküyoruz" ifadelerini kullandı.

TAZE BİR BAŞLANGIÇ

Yeni yıl için iyi dileklerde bulunan Şenol Güneş, "Taze bir başlangıç, yıl için de böyle bir düşüncemizi söylerken size güzellikler getirmesini diliyorum, aynı şeyi takım için de söyleyebiliriz. Çünkü 2024 yılında düşündüğümüzün gerisinde kaldık. 2025 yılının yeni bir başlangıç olmasını diliyorum" dedi.

YERLİ İSİMLER NETLEŞTİ

Yerli oyuncuyu kadroya katabileceklerini belirten teknik direktör Şenol Güneş'in Samet Akaydin ve Mustafa Eskihellaç'a vurgu yaptığı öğrenildi. Şenol Güneş, "İki yerli oyuncu alabiliriz" açıklamasını yaparak, bazı oyuncularla temas halinde olduklarını belirtti. Bu isimlerin Samet Akaydin ve Mustafa Eskihellaç olduğu öğrenildi. Mustafa Eskihellaç için Gaziantep'le takas formülü üzerinden görüşmeler yapılırken, masadaki isimlerin Serkan Asan ve Hüseyin Türkmen olduğu bildirildi. Bu transferin sonuçlanma ihtimali yüksek gözüküyor. Samet Akaydin'in de Fenerbahçe'den bonservisini alması durumunda Trabzonspor forması giymesi bekleniyor.

SAMSUN MESAİSİ

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında 4 Ocak Cumartesi günü deplasmanda Samsunspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü. Şenol Güneş yönetimindeki antrenmana sakatlığı bulunan Savic katılmazken kas ağrısı olan Vişça da dinlendirildi. Okay da takımdan ayrı koşu yaptı. Soğuk algınlığı geçiren Draguş ile Malheiro da idmanda yer almadı. Bordomavililer taktik ağırlıklı çalışma yaptı.