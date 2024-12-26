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Haberler Trabzonspor Zirve Banza'nın

Zirve Banza'nın

Trabzonspor, Süper Lig'in 17 haftalık ilk bölümünde oynadığı 16 maçta 24 gol kaydederken en golcü oyuncusu 10 gol ile Banza oldu.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 26 Aralık 2024 Perşembe 06:50
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Zirve Banza'nın

Süper Lig'in ilk yarısında 24 gole imza atan Trabzonspor'da 10 futbolcu fileleri havalandırdı. Yaptığı 16 müsabakanın 13'ünde ağları sarsmayı başaran bordo-mavili takımda Banza, Cham, Vişça, Ozan Tufan, Malheiro, Denswil, Okay Yokuşlu, Draguş, Umut Bozok ve Nwakaeme gol sevinci yaşayan oyuncular oldu.

Ligin geride kalan 17 haftasında topladığı 19 puanla 13'üncü sırada yer alarak beklentilerin uzağında kalan bordo- mavili takımda, 10 oyuncu fileleri havalandırdı. Sezon başında Braga'dan 2 milyon euro bedelle bir yıllığına kiralanan 28 yaşındaki forvet, 10 golle takımının en skorer oyuncusu oldu.

YARISINI O ATTI

Fırtına'nın en skorer ismi Simon Banza, gollerin yüzde 41.6'sını kaydetti. Bordo mavili futbolcu, 13 maçta forma giyerken filelere 5'i penaltıdan olmak üzere 10 gol bıraktı. Vişça ve Cham 3'er gol, Ozan Tufan da 2 gol kaydetti. Malherio, Denswil, Okay Yokuşlu, Draguş, Umut Bozok ve Nwakaeme de birer gol atan isimler oldu.

İÇ SAHADA DAHA GOLCÜ

Karadeniz devi, gollerin büyük bölümünü sahasında kaydetti. Bordo-mavililer, kendi evinde 24 golün 17'sini kaydederken deplasmanda 7 gol attı. Karadeniz ekibi, kalesinde iç sahada 10 gol deplasmanda ise 12 gol gördü.

GOLLER İKİNCİ YARIDA GELDİ

Bordo mavililer, gollerin büyük bölümünü ikinci yarıda kaydetti. Karadeniz devi, ilk yarıda 7 kez rakip fileleri havalandırırken ikinci yarıda 17 gol attı. Trabzonspor maçın ilk 15 dakikasında 2, 15-30 dakika aralığında 4, 30-45 dakika arasında 1 gol kaydederken, 45-60. dakikalar arasında 7, 60-75. dakikalar arasında 2, 75-90 dakikalar arasında da 8 gol atmayı başardı.

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