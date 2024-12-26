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Haberler Trabzonspor 1 numara Uğurcan

1 numara Uğurcan

Kaptan Uğurcan Çakır, bu sezon bordo- mavililerin Süper Lig'de oynadığı 16 maçın tamamında forma giydi. 28 yaşındaki eldiven, bu 16 müsabakanın 6'sında da kalesini gole kapattı.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 26 Aralık 2024 Perşembe 06:50
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1 numara Uğurcan

Kaptan Uğurcan Çakır, bu sezon bordo- mavililerin Süper Lig'de oynadığı 16 maçın tamamında forma giydi. 28 yaşındaki eldiven, bu 16 müsabakanın 6'sında da kalesini gole kapattı. Yüzde 76'lık kurtarış oranıyla ligin en başarılı kalecisi olan Uğurcan, yaptığı kritik müdahalelerle takımını ayakta tutmaya devam ediyor.

22 KEZ GEÇİT VERDİ

Sahada gösterdiği istikrar ve liderlik vasfıyla hem teknik ekibin hem de taraftarın takdirini kazanan Çakır, geride kalan maçlarda toplam 22 gole engel olamadı. Ama yaptığı kritik kurtarışlarla da gidişatın daha kötü olmamasında önemli rol oynadı.

TÜRKİYE'NİN EN İYİSİ

Şenol Güneş, Uğurcan Çakır'dan övgüyle söz ediyor. Çakır'ın, Türkiye'nin en iyi kalecisi konumunda olduğunu belirten Güneş, "Yetenekleri var. Hem kendi hem de oyuncu karakteri güçlü. Şu anda Türkiye'nin en iyi kalecisi" diye konuştu.

YÜZDE 76'LIK KURTARIŞ ORANI

Uğurcan Çakır, yüzde 76'lık kurtarış oranıyla dikkat çekiyor. Her maçta ortalama 6-7 kurtarış gerçekleştiren 1.91'lik eldiven, zorlu anlarda yaptığı müdahalelerle Trabzonspor'un puan kayıplarını engelledi. Uğurcan, geride kalan 16 maçta maç başına 1.38 gol ortalaması da yakaladı.

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