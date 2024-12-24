Papara’nın kralı

Süper Lig'in 17 haftalık bölümünü sahasında Bodrum'u 1-0 yenerek tamamlayan Trabzonspor, sahasında 15, deplasmanda 4 puan topladı. Ligin 17 haftalık ilk bölümünde 16 maçta 4 galibiyet, 7 beraberlik, 5 mağlubiyetle 19 puan alan Karadeniz devi, taraftarını üzdü. Fırtına evindeki 8 karşılaşmada 4 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyetle 15 puan topladı. 8 deplasmanda galip gelemedi.

SAHASINDAKİ MAÇLAR

Trabzonspor, sahasında oynadığı 8 lig maçında Konyaspor'u 3-2, Başakşehir ve Bodrum FK'yı 1-0, Adana Demirspor'u 5-0 mağlup edip, Beşiktaş'la 1-1, Kayserispor ve Kasımpaşa'yla da 2-2 berabere kaldı. Trabzonspor, sahasındaki tek yenilgiyi 90+12. dakikada yediği golle Fenerbahçe karşısında 3-2'lik sonuçla aldı.

FAZLASINI YEDİ

Ligde oynadığı 16 karşılaşmada rakip fileleri 24 kez havalandıran Trabzonspor, iç sahada 17 gol kaydederken kalesinde 10 gol gördü. Fırtına, deplasmanda attığından fazlasını yedi. Karadeniz devi, dış sahada 7 gol atarken, kalesinde 12 gol gördü.

BODRUM MASALI

Yerel gazeteler, bordo-mavili takımın 4 hafta sonra gelen galibiyetini farklı başlıklarla manşetlerine taşıdı: Günebakış: Diriliş, Ekspres: Ne oldi Volkan rengin soldi, Sonnokta: Ellerine sağlık Uğurcan, ayağın dert görmesin Pedro, Taka: Bir Bodrum masalı.