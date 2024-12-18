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Haberler Trabzonspor MHK derhal istifa etmeli

MHK derhal istifa etmeli

Başkan Yardımcısı Murat İskender: Üç maymun gibi sahada dolanan hakemlerle ancak bu kadar olabilirdi. Biraz onuru varsa MHK istifa etmeli

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 18 Aralık 2024 Çarşamba 06:50
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MHK derhal istifa etmeli

Trabzonspor Başkan Yardımcısı Murat İskender'in açıklaması şöyle:

Galatasaray maçına çıkmadan önce emeğimizin yine gasp edileceği hissi sadece bizim değil tüm spor camiasının da beklentisiydi. Malumun ilanı gecikmedi.

Türk futbolunun bir türlü kurtulamadığı kepazelikler hemen kendini gösterdi. Adalet terazisi çoktan şaşmış, gözünün önündekini görmeyen, görmek istemeyen ve üç maymun gibi sahada dolanan hakemlerle ancak bu kadar olabilirdi.

Süper Lig'in inandırıcılığı aralık ayı itibariyle tamamen bitti. Türk futbolu artık sıfırı tüketti. Yarını dahi beklemeden hemen bugün neşter vurulmalı ve Türk futbolunun içindeki ur kesip dışarı atılmalıdır.

Türk futbolu geri dönüşü olmayan bir yolda. Koca bir ülkenin futbol namusu her hafta hırsızlar tarafından lekelenmekte ve MHK'da tüm bu kepazeliklere çanak tutmaya devam etmektedir.

Ülke sporu adına atabilecekleri tek bir adım kaldı. MHK istifa etmeli! Biraz gururları varsa "Bu işi elimize yüzümüze bulaştırdık" deyip istifalarını sunarlar.

Tekrar ediyoruz: Yarın herkes için çok geç olacak!

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