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Haberler Trabzonspor Trabzonspor Ertuğrul Doğan yeniden başkan seçildi

Trabzonspor Ertuğrul Doğan yeniden başkan seçildi

Trabzonspor'da Ertuğrul Doğan yeniden başkan seçildi. Doğan, Trabzonspor'da 3 yıl daha başkanlık yapacak.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 01 Aralık 2024 Pazar 17:28 Güncelleme Tarihi: 01 Aralık 2024 Pazar 17:47
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Trabzonspor Ertuğrul Doğan yeniden başkan seçildi

Trabzonspor'un Olağanüstü Genel Kurulu'nda oy sayımı sona erdi.

Trabzonspor Kulübünün olağan genel kurulunda, Ertuğrul Doğan yeniden başkanlığa seçildi.

Hayri Gür Spor Salonu'nda iki gün süren ve tek listenin yer aldığı genel kurulda Doğan, geçerli 2595 oyun 1581'ini alarak ikinci kez başkanlığa getirildi.

Bordo-mavili kulüpte ikinci kez başkanlık görevine getirilen Ertuğrul Doğan'ın yönetim kurulu listesinde şu isimler yer aldı:

Asil Üyeler: Zeyyat Kafkas, Ali Haydar Gedikli, Sami Karaman, Kemal Ertürk, Serkan Kılıç, Nevzat Kaya, Taner Fikret Saral, Coşkun Öztürk, İbrahim Şahinkaya, Derviş Köz, Birhan Emre Yazıcı, Murat İskender, Gözde Atasoy, Semih Hekimoğlu

Yedek Üyeler: Hüseyin Ekşi, Ali Beyazlı, Fatih Solak, İmdat Yılmaz, Serkan Neşat Soylu, Rıfat Çebi, Murat Cem Aşık

Doğan yaptığı açıklamada, "Bankalar Birliği'nden çıkarak kulübümüzü çok önemli sorunlardan kurtardık. 19 ay önce seçildiğim zaman borçsuz bir Trabzonspor sözü vermiştim. Önümüzdeki süreçte, bugün yapılan hamlelerin önemini daha iyi anlayacağız. İnşallah önümüzdeki 3 yıl Trabzonspor'un ekonomik özgürlüğünü kazandığı, akademi anlamında Avrupa kulüpleri ile yarışacak hale geldiği bir dönem olacak." ifadelerini kullandı.

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