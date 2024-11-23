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Haberler Trabzonspor Draguş patlayacak!

Draguş patlayacak!

5 yıldır görüşmediği anne ve babasıyla barışan Rumen forvet, sorununu çözdü Şenol Güneş de Draguş’tan Adana Demir maçında patlama beklediğini söyledi

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 23 Kasım 2024 Cumartesi 06:50
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Draguş patlayacak!

Trabzonspor'da sezon öncesi yapılan transferler arasında performansı en çok tartışılanlardan biri olan Denis Draguş, geçtiğimiz günlerde aile sorunlarını çözmüştü. Milli arada Romanya'da 5 yıldır görüşmediği anne ve babasıyla barışan 25 yaşındaki yetenekli oyuncunun moral ve motivasyonun yükseldiği öğrenildi. Teknik Direktör Şenol Güneş'in de milli takım dönüşü kendisiyle bir görüşme yaparak, "Sorunlarını çözdüğüne sevindim. Umarım bu performansına yansır" dediği öğrenildi. Sosyal medyadan da çok etkilendiği ve bunun performansına olumsuz yansıdığı ifade edilen Draguş'a Güneş'in, "Sadece işine odaklan. Sosyal medyayı kullanmamaya özen göster. Eğer bunları yaparsan herkesin beklediği Draguş'u göreceğimize inanıyorum" şeklinde motive edici ifadeler söylediği kaydedildi. Şu ana kadar beklentilerin altında kalan Rumen hücum oyuncusu da Pazartesi günkü Adana Demirspor maçında üzerindeki kara bulutları dağıtmayı arzuluyor.

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