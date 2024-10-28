Kayıp aranıyor

Trendyol Süper Lig'de ilk mağlubiyetini önceki gün Göztepe deplasmanında 2-1'lik skorla alan Trabzonspor'da moraller bozuldu. Bordo-mavililerin özellikle 3. bölgede eksik kalması gözlerden kaçmadı. Göztepe karşısında ilk yarıda tek bir şut çekemeyen Fırtına, ikinci devre 14 şut bulsa da verimli olamadı. Karadeniz devine Simon Banza dışında öne çıkan bir isim olmadı. Süper Lig'de çıkılan 9 maçta hücum verileri sürekli geriye gitti.

DERBİDE 5 ŞUTTA 1 GOL

Ligin ilk haftasında 0-0 biten Sivasspor deplasmanında 16 şuttan sadece 2 isabet oldu, gol çıkmadı. İkinci haftada Eyüpspor'la da 0-0 berabere kalan bordo-mavililer 8 şut çekti, 4 isabet buldu. 3. haftada takımı devralan Şenol Güneş yönetimindeki Beşiktaş derbisinde 5 şutta 1 isabet oldu, 1-1'lik beraberlik vardı. 4. haftada 2-2'lik Kayserispor maçında tam 25 şut çıktı, 8'i isabetliydi. 6. maçta Gaziantep'le 0-0 berabere kalan takım, 11 şutta 3 isabet buldu.

EN ÇOK GOL KONYA'YA

Karadeniz ekibi, bu sezon en çok gol attığı maçta Konyaspor'u evinde 3-2 yendi, 12 şutta 4 isabet yakaladı. Ligde galibiyeti olmayan Hatayspor'la 1-1 berabere kalan Fırtına, 90 dakikada 15 şutta 7 isabet sağladı. Geçen hafta Başakşehir'i 1-0 yenen bordo-mavililer, 15 şutta 4 isabet buldu. Son olarak Göztepe deplasmanında 2-1 ile ilk mağlubiyetini alan Trabzonspor, ilk yarıda sıfır çekse de ikinci yarıda 14 şutta 3 isabet elde etti, 1 gol kaydetti.

SADECE 1.33'LÜK ORTALAMA

Bu sezonki performansı ile beklentilerin uzağında kalan Trabzonspor, ligde iki maç üst üste kazanamadı. Trabzonspor oynadığı maçların sadece yüzde 25'ini kazanabildi. Bordo-mavililer, Avrupa kupalarına veda ederek başladığı sezonda lig performansı ile de beklentileri karşılayamadı. Trabzonspor ligde 1.33'lük puan ortalamasında kaldı. Ligde henüz deplasman galibiyeti alamayan Karadeniz temsilcisi ayrıca ligde iki maç üste de kazanamadı. Son olarak Göztepe deplasmanında aldığı mağlubiyetle 175 gün sonra namağlup serisi son bulan Trabzonspor, 9 hafta sonunda 2 galibiyet, 6 beraberlik, 1 mağlubiyet yaşadı.

İSTATİSTİKLER DÜŞÜK

Fırtına, ligde 9 maçta maç başına 1 gol ortalaması tutturdu. Şut ve isabetli şut ortalamaları da bir hayli düşük kaldı. Maç başına 9.9 şut ortalaması elde eden Trabzonspor, maç başına isabetli şut ortalamasında da 4.1'de kaldı. Bordo-mavililer maç başına korner ortalamasında da 5.0'ı bulabildi.

7 SENE SONRA

Karadenız devi, ligdeki gol kısırlığının benzerini en son 2016-2017 sezonunda yaşadı. Trabzonspor, 2016-2017 sezonunda ligde ilk 9 maçta 6 gol atabilmişti.