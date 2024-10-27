Bordo-mavili takımın tecrübeli futbolcusu Anthony Nwakaeme, dün akşam Göztepe karşısında iyi bir oyun ortaya koyamadıklarını aktardı. Nijeryalı oyuncu, 10 kişi kalan rakiplerine karşı aldıkları 2-1'lik yenilgide hiçbir bahanelerinin olmadığını ifade ederek, "Bu mağlubiyetin bizim adımıza bahanesi yok. Çok kötü bir maç geçirdik. Rakibimiz 10 kişi kaldıktan sonra kazanmamız gereken bir maçtı ancak kazanamadık, yenildik. İlk deplasman galibiyetini almayı çok istemiştik ama maalesef alamadık, olmadı" yorumunda bulundu.