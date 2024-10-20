3 puan çok önemliydi

Şenol Güneş, Başakşehir galibiyeti sonrası şunları söyledi:

2 galibiyet, 6 beraberlik bizim için olumsuz tablo. Sıkıntılı olduğumuz dönemde moral ve güvene ihtiyaç vardı. Bu nedenle 3 puan önemliydi.

Top kayıplarımız devam ediyor, daha hızlı oynamamız lazım. Eksiklerimiz var. Oyun anlayışımızı geliştirmemiz lazım.

Bir tünelden çıkıyoruz. Oyuncuların 1-0'dan sonra coşku, heyecan, arzusunu görünce anlıyorum ki içindeki değerleri gösteremiyorlar. Golden sonra daha çok gitmeye başladılar.

Trabzon kazandı. Puan olarak üstteki takımı yenmek önemliydi. Kağıt üstünde kaybettiğimiz puanlara baktığımızda anlamı olur. İlk yarıda atabilirdik, Allah yardım etti son dakikada geldi.