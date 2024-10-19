Güneş’in 1000’inci maçı

Türk futbolunun en saygın isimlerinden Şenol Güneş, kariyerindeki büyük bir dönüm noktasına ulaşmak üzere. Trabzonspor'u sıkıntılı süreçten çıkarmak için yoğun bir çaba harcayan teknik direktör Şenol Güneş, diğer taraftan ise tarihi bir gün yaşamaya hazırlanıyor. Bordo mavili hoca, bugün oynanacak Başakşehir karşılaşmasıyla birlikte 1000'inci maçına çıkacak. Güneş şu ana kadar 999 maçta 519 galibiyet, 245 beraberlik aldı ve 235 mağlubiyet yaşadı. Takımları rakiplere bin 795 gol atarken, kalesinde ise bin 122 gol gördü. 72 yaşındaki çalıştırıcı maç başına 1.80 puan ortalaması elde etti. Güneş, Türkiye'de 1000 maça ulaşan ilk hoca olarak tarihe geçecek. Fatih Terim 871 maçla ikinci sırada.

TRABZONSPOR ZİRVEDE: 366

Teknik direktör Güneş, bordo-mavili takımın başında 366 kez yer aldı. Söz konusu maçlarda 210 galibiyet, 79 beraberlik alan ve 77 kez kaybeden tecrübeli çalıştırıcı, 690 gole karşılık kalesinde 355 gol gördü. Maç başına ise 1.90 puan ortalaması elde etti.