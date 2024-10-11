Trabzonspor'da kritik takvim!

Süper Lig'de yoluna yenilgisiz devam eden Trabzonspor'u milli aradan sonra yoğun bir takvim bekliyor. Bordo- mavili takım, 19 Ekim Cumartesi günü evinde oynayacağı Başakşehir maçıyla beraber kritik bir fikstüre başlayacak. Karadeniz devi, Başakşehir mücadelesinin ardından bir hafta sonra İzmir'de Göztepe'ye konuk olacak. Fırtına hemen ardından 3 Kasım'da Fenerbahçe derbisine çıkacak.

ZİRVE HESAPLARI

Şenol Güneş ve öğrencileri, 9 Kasım'da da Karadeniz derbisinde Çaykur Rizespor'la karşı karşıya gelecek. Çaykur Rizespor hariç puan durumunda takip ettiği takımlara karşı önemli maçlar oynayacak Trabzonspor, fire vermek istemiyor. Kasım ayındaki milli araya kadar maksimum puanı hedefleyen bordo-mavililer, ligdeki zirve yarışında yer almak ve sezonun ikinci yarısında daha güçlü olmak istiyor.

SAKATLARDAN İYİ HABER

Trabzonspor'da sakat oyunculardan Hüseyin Türkmen, Ozan Tufan, Batagov, Umut Bozok ve Cihan Çanak iyileşti. Nwakaeme'nin önümüzdeki hafta sahalara dönmesi beklenirken Savic'in tedavisi devam ediyor. Enis Destan ise bireysel çalışmalarını sürdürüyor.

ÇİFT İDMANLA DEVAM

Fırtına, Süper Lig'de 9. haftada Başakşehir ile evinde oynayacağı maçın hazırlıklarını dün çift antrenmanla sürdürdü. Teknik Direktör Şenol Güneş yönetimindeki çalışmaların ilkinde salonda kuvvet çalışması gerçekleştirildi. Günün ikinci antrenmanında ise taktik ağırlıklı bir program üstünde duruldu.