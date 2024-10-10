Gollerimi atacağım

Hırvat yıldız Orsic uzun bir sürenin ardından yeniden milli takıma geri döndü. Kampta konuşan 31 yaşındaki sol kanat, "Kötü bir başlangıçtan sonra yavaş yavaş eski formuma kavuşuyorum. Daha fazla dakika süre almaya başladım. Zamanla goller gelecek. Trabzonspor'u hak ettiği yere çıkaracağız" ifadesini kullandı

KADRO İSTİKRARI YOK

Karadeniz devinde istikrar arayışı tüm hızıyla sürüyor. Teknik direktör Şenol Güneş, takımda yaşanan sakatlıklar ve oyuncuların bireysel performansındaki dalgalanmalar sebebiyle Trendyol Süper Lig'de çıktığı 5 karşılaşmada da farklı ilk 11'lerle sahada yer aldı.

PART-TİME STOPER FERNANDEZ

Fırtına'nın yollarını ayırdığı Fernandez, Sporting Kansas City'ye gitmişti. İspanyol stoper, yeni takımıyla ilk kez sahaya çıktığı Los Angeles maçının devre arasında kenara alındı. Trabzonspor'da 17 maça çıkan 28 yaşındaki futbolcu sadece Gençlerbirliği ile oynanan kupa sınavında 90 dakika sahada kalmıştı.