Efsanelere yemek

Bordo mavili yönetim, Trabzon'da düzenlenen "Efsanelerle Yeniden Futbol Turnuvası" için şehre gelen eski oyuncuları için yemek organizasyonu düzenledi. Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde düzenlenen organizasyona, asbaşkan Zeyyat Kafkas ile teknik direktör Şenol Güneş de katıldı. Güneş, kurulduğu günden bu yana Trabzonspor'da nice başkanlar, teknik direktörler ve oyuncular geçtiğini belirterek, "Herkes bu kulübün büyümesi için görev yaptı. Emekleri için teşekkür ediyoruz" açıklamasını yaptı.

TURNUVA BİTTİ, KUPA MAVİLERİN

Efsanelerle Yeniden Futbol Turnuvası" bitti. Turnuvanın son günü Hüseyin Avni Aker Millet Bahçesi'nde "şöhretler" karmalarının maçıyla başladı. Trabzonspor'un efsane oyuncuları "Dobi" Hasan Şengün, "Tabut" Ali Yılmaz, Asbaşkan Zeyyat Kafkas ve Divan Başkanlık Kurulu Başkanı Mahmut Ören'in de bulunduğu "şöhretler" müsabakası 5-5 sona erdi. Turnuvanın final maçında ise "mavi formalı" takım, "antrasit formalı" takımı penaltı atışları sonucunda mağlup ederek şampiyon oldu.

BORÇLARI RÜCU ETTİRİRİZ

Asbaşkan Zeyyat Kafkaf, FIBA'dan gelen transfer yasağı ile ilgili k"TBL'ye alındık. Burada sadece Trabzonspor'un amblemini ve ismini kullanmasına izin verdiğimiz bir derneğin borçları nedeniyle başımız sıkıntıda. Derneği kapatıp gidenlere borçları rücu ettireceğiz. Dükkanı kapatırken borçları temizlersin." diye konuştu.

TARİHİ BİR HAMLE YAPTIK

Asbaşkan Kafkas: Bankalar Birliği'nden ayrılmamız tarihi bir hamledir. 670 milyon TL faizden kurtulduk. Başkanımız Ertuğrul Doğan, 8 ay uğraştı ve olmazı olur yaptı. Bu ciddi bir yürüyüşün, sağlam yürüyüşün başlangıcı ve milattır. Bundan sonra iyi bir kadro oluşturarak iyi sonuçlar elde etmeyi planlıyoruz."