VAR’dan penaltı

Konyaspor karşısında 2. golünü penaltıdan atan Trabzonspor'da VAR uyarısı öne çıktı. 45. dakikada Bardhi'nin ceza sahasında ortasında Konyaspor'da Kramer'in elle müdanalesine yoğun itiraz geldi. İlk etapta Halil Umut Meler devem kararı verdi. Ancak VAR'da Direnç Tonusluoğlu uyarıda bulundu. Halil Umut Meler de kenara gelerek pozisyonu izledi. Meler'in detaylıca izlemesinin ardından penaltı kararı çıktı. VAR sonrası penaltıyla bordo-mavililer 2-1 öne geçmesini bildi.

MELER'E YOĞUN İTİRAZ

İlk yarıda Trabzonspor bir penaltı daha bekledi. 33. dakikada sağ kanattan Pedro Malheiro ortaladı, Ozan Tufan, Boranijasevic'in hamlesiyle yerde kaldı. Trabzonspor'da yoğun itiraza rağmen Halil Umut Meler 'devem' dedi.