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Haberler Trabzonspor

Banza fırtınası

Trabzonspor, Konyaspor karşısında gülerken 28 yaşındaki forvet yıldızlaştı. Bordo-mavili takımın flaş transferi Simon Banza, rakip fileleri havalandırmaya başladı. Yıldız futbolcu hem mücadelesiyle alkışları topladı hem de kaydettiği 2 golle galibiyette başrol oynadı.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 30 Eylül 2024 Pazartesi 06:50
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Banza fırtınası

Süper Lig'de ilk 5 maçında beraberlik alamayan Trabzonspor evinde ağırladığı Konyaspor'u 3-2 yendi. Sezonun flaş transferi Simon Banza 2 golle yıldızlaştı. Bordomavili formayla 3. maçına çıkan Banza, ilk gollerini kaydetti. Aynı zamanda taraftarlarının önünde iç sahada ikinci maçını oynayan Kongolu yıldız, performansıyla beğeni topladı. Deneyimli forvet maç boyunca 5 şut çekerek, en fazla şut çeken oyuncu oldu. Yıldız isim 12 hava topunun 6'sını da kazandı.

HASRETİ BİTİRDİ

Trabzonspor'da ilk golünü penaltıdan bulan 28 yaşındaki futbolcu, ilginç bir istatistiğe de imza attı. Son olarak geçen sezon Portekiz Ligi'nde Nisan 2024'te Braga formasıyla Portimonense karşısında gol bulan Banza, 5 aylık hasretini bitirdi. Ayrıca tecrübeli oyuncu, lig kariyerinde kullandığı yedi penaltının altısını gole çevirerek, yüzde 95'lik bir isabet tutturdu. Öte yandan Simon Banza 3 maçta 2 gollük istatistiğiyle kariyerinin en iyi sezon başlangıçlarından birine imza attı.

SEVİNCİM JOKER'DEN

2 golle yıldızlaşan Simon Banza, mutlu olduğunu söyledi. Banza, "Kulübümüz ve taraftarlarımız için çok önemli bir üç puan aldık. Gol sevincim Joker'den geliyor. Takım ve hocamız için çok mutluyum. Trabzonspor büyük bir takım ve her maçı kazanmak için sahaya çıkıyor" ifadelerini kullandı.

İLK KEZ 3 GOL

Şenol Güneş yönetimindeki Trabzonspor, bu sezon ligde ilk kez bir maçta 3 gol kaydetti. Ligdeki ilk 5 maçında sadece Kayserispor'a 2 gol atan bordo-mavililer, dün sahasında ağırladığı Konyaspor filelerini 3 kez havalandırdı, hücumdaki futbolcuyla alkışları topladı.

KONYASPOR SERİSİ

Süper Lig'de Trabzonspor'a konuk olan Konyaspor'un kötü serisi sürüyor. Yeşilbeyazlılar, Fırtına'ya karşı ligdeki son 9 maçta 7. yenilgisini yaşadı. 1 maç ise berabere noktalandı. Rakibine karşı tek galibiyetini Temmuz 2020'de 4-3'lük skorla alan Konyaspor son 9 maçta ise kalesinde 20 gol gördü. Öte yandan Trabzonspor, Konyaspor'a karşı üst üste 3. galibiyetini aldı.

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