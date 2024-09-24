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Haberler Trabzonspor

Golümüz verilmedi

Pedro Malheiro: Verilmesi gereken, iptal olan bir golümüz vardı Pozisyonda faul olduğunu düşünmüyorum... Daha iyi olmalıyız

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 24 Eylül 2024 Salı 06:50
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Golümüz verilmedi

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'de 6. hafta mücadelesinde deplasmanda Gaziantep FK ile 0-0 berabere kaldı. İlk yarıda çok kötü oynayan Karadeniz devi ikinci devrede biraz kımıldasa da aradığı golü bulamadı. Bordo mavililerin Simon Banza ile attığı ve VAR'ın iptal ettirdiği golde pozisyonun içinde olan Pedro Malheiro, bitiş düdüğünün ardından isyan etti: "Gaziantep FK deplasmanına kazanmak için gelmiştik. Bizim zaten tüm maçlarda hedefimiz 3 puan. Özellikle ikinci yarıda pozisyonlarımız da vardı. Öne de geçtik. Verilmesi gereken, iptal olan bir golümüz vardı. Pozisyonda faul olduğunu düşünmüyorum. Daha fazlasını yapmamız gerekiyor, elimizden geleni yapmalıyız. Bugün kazanmak isterdik ama istemediğimiz bir beraberlik aldık."

MALHEİRO REKOR KIRDI

Boavista kulübünden 2 milyon euro'ya alınan ve 4+1 yıllık imza attırılan Pedro Malheiro, dün istatistik rekoru kırdı. Gaziantep FK - Trabzonspor maçında yedi top kapan 23 yaşındaki Portekizli sağ bek, bu sezon bir Süper Lig maçında en yüksek sayıya ulaşan oyuncu oldu. Malheiro'ya bu sezon 830 bin euro yıllık ücret ödenecek.

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