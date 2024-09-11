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Onuachu'ya bakıyoruz

Şenol Güneş: Onuachu katkı yaptı. Koşullar oluşursa 3 gün içinde olursa olur. 13 Eylül tarihinde transfer dönemi sona erecek. Ama olmasa da çaresiz değiliz.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 11 Eylül 2024 Çarşamba 06:50
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Onuachu'ya bakıyoruz

Şenol Güneş: "13 Eylül transferin son günü. Avrupa'da bitti. Elimizde 14 yabancı oyuncu var. Transferi başkanımız ve yönetim yapıyor. Her türlü teklifi getiriyorlar. Forvete Simon Banza'yı aldık. Henüz bizimle değil. Onuachu olsaydı alınmayacaktı. Alacağımız oyuncu yük değil katkı yapmalı. Onuachu faydalı ama ekonomik tarafı var. O veya bir başkası. Oyuncu da, hoca da, çalışan da dahil Trabzonspor'a katkı yapması için alınacaktır. Elimizde birçok oyuncu var ya henüz sahaya çıkmadı ya daha katkı vermedi. Onuachu katkı yaptı. Koşullar oluşursa 3 gün içinde olursa olur. Olmasa da çaresiz değiliz. Onuachu 1 sene önce yoktu, şimdi ayrıldı. Eldekilerden daha iyi oyuncu almak istiyoruz, bu bir gerçektir. Biri de Onuachu'dur."

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