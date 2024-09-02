Kazanmayı unuttu

Trabzonspor kötü gidişe 'dur' diyemedi ve adeta galibiyeti unuttu. Bordo mavili takım, Avrupa'da ve Süper Lig'de oynadığı son 6 resmi karşılaşmayı kazanamadı. Avrupa'da Rapid Wien'e karşı 2 mağlubiyet alan Fırtına, St. Gallen karşısında da iki maçta üstünlük kuramadı. Süper Lig'de de oynadığı iki maçta Sivasspor ve Eyüpspor'la golsüz berabere kalan Trabzonspor, bir türlü istediği performansı sergileyemedi. En son 1 ay önce Ruzomberok önünde 1-0'lık skorla galibiyet geldi.

GEÇİŞ SÜRECİ

Denis Draguş, Eyüpspor maçının ardından konuştu, "Takım olarak birbirimizi tanımaya ihtiyacımız var. Trabzonspor her maçı kazanmak istiyor. Geçiş sürecindeyiz, denedik, zorladık ama sonuç alamadık. Doğru yolda çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

BANZA DA İZLEDİ

Trabzonspor'un yeni transferlerinden Simon Banza, İstanbul'a geldi. Takım arkadaşlarıyla otelde tanışan golcü futbolcunun sağlık kontrolünden geçtikten sonra Demokratik Kongo Milli Takım kampına katılmak için İstanbul'dan ayrılacağı belirtildi. Banza'nın Eyüp maçını da izlediği öğrenildi.

ÇALHANOĞLU SEYRETTİ

A Milli Takımımızın kaptanı Hakan Çalhanoğlu, Eyüpspor- Trabzonspor maçını Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda takip etti. A Milli Takım Teknik Direktörü Montella da maçı izleyenler arasındaydı.