Yeni savunma bakanı

Trabzonspor büyük bir transfer bombası patlattı... Şu ana kadar 7 futbolcuya imza attıran Karadeniz devi, 8. takviyesini bir dünya yıldızı ile yaptı: Stefan Savic... Fırtına, sağ stoper için uzun süre Gigot ile görüştükten sonra ibresini bir anda Atletico Madrid forması giyen Karadağlı savunmacıya çevirmişti. Hızlı gelişen transfer görüşmelerinde 33 yaşındaki futbolcu, 9 yıldır formasını giydiği kırmızı beyazlı kulübünden bonservisini aldı ve bordo mavililer ile masaya oturup 3 yıllık anlaşmaya 'Evet' dedi. Teknik direktör Abdullah Avcı, böylece defans hattına aradığı lider vasıflı, oyunu geriden kurabilen ve savunmayı toparlayacak liderini bulmuş oldu. Dün saat 16.00'da Karadağ'dan kalkan uçağa binen 1.87 boyundaki futbolcu 20.30'da Trabzon'a indi, yer yerinden oynadı.

KONTROLDEN GEÇİP 3 SENELİK İMZA ATACAK

Bordo mavili taraftarların havalimanında büyük bir coşkuyla karşıladığı Savic, üçlü çektirdi. Yaptığı açıklamada da "Taraftarlarımızın heyecanını görmek var olan heyecanımı daha da arttırdı. Transfer sürecim güzel geçti. Taraftarlarımızla ve takım arkadaşlarımla tanışmak için sabırsızlanıyorum. Bize her yer Trabzon. Abdullah Avcı ile konuştum ve geldim" dedi. Futbolcu 3 yıllık sözleşmeye imza atacak. Fırtına son senelerde şampiyonluk da yaşamasına rağmen baskılı futbol konusunda eleştiriliyordu. Avcı'nın kimlik değiştirme çabası kapsamında yıldız futbolcu tam isabet olacak. Savic'in oyun yapısı da dikkat çekiyor. Sert müdahalelerden kaçınmayan ve Trabzonspor'un aradığı temaslı oyunu sonuna kadar oynayabilen bir yapısı var. Bu şekilde tanınıyor.

KARİYERİ HIZLA YÜKSELDİ

Stefan Saviç, Sırbistan'ın Borca altyapısında futbola adım atarak başladığı kariyerine, hızlı bir yükselişle devam etti.

2010 yılında 300 bin euro bonservis bedeliyle Sırbistan'ın güçlü kulübü Partizan'a transfer olan Savic, sergilediği performansla büyük bir dikkat çekti.

Temmuz 2011'de Manchester City, Savic'i 12 milyon euro'ya kadrosuna kattı. Machester City'de geçirdiği dönemde 21 maçta görev aldı ve 1 gol atmayı başardı.

Ağustos 2012'de, bedelsiz olarak İtalyan ekibi Fiorentina'ya transfer olan Stefan Savic, üç sezon boyunca 106 maça çıkarak 4 gol ve 3 asist yaptı.

Fiorentina'daki başarısından sonra, 2015 yılında 12 milyon euro bonservis bedeliyle Atletico Madrid'e transfer oldu.

SAVIC'E HIZLI BAKIŞ

Kariyerinde Partizan, Manchester City, Fiorentina gibi takımlarda forma giyen Stefan Savic, 2015'te 12 milyon euro'ya Atletico Madrid'e transfer oldu.

Ülkesi Karadağ'da 6 kez yılın oyuncusu ödülünü alan Savic, Manchester City ile 1 Premier Lig ve 1 İngiltere Süper Kupası, Atletico Madrid ile 1 La Liga, 2 UEFA Süper Kupa ve 1 UEFA Kupası, Partizan ile de 1 Sırbistan Ligi ve 1 Sırbistan Kupası kazandı.

Geçen sezon 33 maça çıkan 33 yaşındaki futbolcu, İspanyol ekibiyle sezon başı kampına katıldığı için fiziksel olarak hazır bir şekilde Trabzon'a adım atacak.

Atletico Madrid'de oldukça başarılı sezonlar geçiren Savic, La Liga'da 217 karşılaşmada forma giydi ve 2 gol, 3 asistlik performans sergilemeyi başardı.

Karadağ Milli Takımı'nda 74 mücadeleye çıkan Savic, 9 kez ağları havalandırdı.

40 MİLYON EURO'LUK STOPER

Stefan Savic'in bugünlere gelmesindeki en önemli katkılardan biri de Diego Simeone oldu. 24 yaşında aldığı oyuncusunu adeta bir makineye dönüştüren Arjantinli teknik direktör, dünya yıldızı oluşturmayı başardı. Zira Savic'in değeri 2018'de 40 milyon euro'ya kadar yükseldi.

15 NUMARA İLE BÜTÜNLEŞTİ

Arsenal'de denenen ancak sonrasında Partizan ile sözleşme imzalayan Savic, burada sırtına geçirdiği 15 numara ile birlikte 2011'de iki kupa kazandı. Ardından 15 numarayı sırtından hiç çıkarmadı. Kulüp kariyerinde farklı bir numarayı taşımadı. Karadağ'da ise zaman zaman 5 ve 21'i giyse de 2014-15'ten bu yana 15 ile mücadele ediyor.