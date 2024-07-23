Trabzonspor Pedro Malheiro transferini açıkladı!

Trabzonspor, Boavista forması giyen Pedro Malheiro'yu 2 milyon Euro karşılığında kadrosuna kattığını açıkladı. Bordo mavililer yıldız oyuncuyla 4+1 yıllık anlaşma imzaladı.

21 Ocak 2001 yılında Portekiz'de dünyaya gelen Pedro Malheiro, sağ bekin yanı sıra orta saha ve sağ kanat olarak da görev alabiliyor. Portekizli oyuncu 2023-24 sezonunda Portekiz Ligi'nde 23 maçta forma giyerken 2 gol ve 2 asistlik performans sergiledi.

PEDRO MALHEIRO KİMDİR?

Boavista Porto takımında Forvet mevkinde forma giyen Pedro Jorge Goncalo Malheiro, 21 Ocak 2001 tarihinde dünyaya gelmiştir. 179 cm boyunda ve 68 kilo olan Pedro Jorge Goncalo Malheiro, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Bordo mavili kulüpten yapılan açıklamada;

Profesyonel futbolcu Pedro Jorge Gonçalves Malheiro ile opsiyon hakkı Kulübümüzde olmak üzere 4+1 yıllık anlaşma sağlanmıştır.

Yapılan anlaşmaya göre futbolcuya;

2024/2025 futbol sezonunda 830.000.-EUR garanti ücret,

2025/2026 futbol sezonunda 830.000.-EUR garanti ücret,

2026/2027 futbol sezonunda 830.000.-EUR garanti ücret,

2027/2028 futbol sezonunda 882.000.-EUR garanti ücret ödenecektir.

Opsiyon hakkının Kulübümüz tarafından kullanılması halinde;

2028/2029 futbol sezonunda 986.000.-EUR garanti ücret ödenecektir.

Menajerlik hizmet bedeli olarak, futbolcuya ödenecek brüt ücret tutarının %4,8'i oranında ödeme yapılacaktır. ifadeleri yer aldı.

Trabzonspor'un yeni transferi Pedro Malheiro: "Her maç %100'ünü vermeye çalışan bir oyuncuyum. Kulübün benden beklentilerinin farkındayım. Burada olmaktan ve bu fırsata sahip olmaktan dolayı çok mutluyum." dedi.