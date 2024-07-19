Haberler Trabzonspor Thomas Meunier Lille ile 2 yıllık sözleşme imzaladı

Thomas Meunier Lille ile 2 yıllık sözleşme imzaladı

Trabzonspor'dan beklenmedik şekilde ayrılan Belçikalı yıldız Thomas Meunier'in yeni adresi belli oldu. Belçikalı futbolcu, Lille ile 2 yıllık sözleşme imzaladı. TS SPOR HABERLERİ

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 19 Temmuz 2024 Cuma 20:19
Son dakika Trabzonspor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Thomas Meunier Lille ile 2 yıllık sözleşme imzaladı

Trabzonspor'dan ayrılan Belçikalı yıldız Thomas Meunier'in yeni adresi belli oldu.

Fransa Ligue 1 ekiplerinden Lille, Thomas Meunier'i kadrosuna kattığını açıkladı. Fransız ekibi, tecrübeli oyuncu ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

Belçikalı yaptığı açıklamada "Lille'e katıldığım için çok mutluyum. Burada çok iyi karşılandım. Kulüple ilgili çok iyi şeyler duydum. Burada olduğum için mutluyum. Avrupa kupalarındaki tecrübemle buradaki gençlere yol göstereceğim. Taraftarlarla buluşmak için sabırsızlanıyorum." dedi.

TRABZONSPOR KARİYERİ

Thomas Meunier, geçtiğimiz sezonun devre arasında Borussia Dortmund'dan Trabzonspor'a bedelsiz olarak Transfer oldu. 32 yaşındaki oyuncu bordo mavililerde 19 maçta 1 gol atarken, 7 asist yaptı.

Fransızlardan Djiku iddiası! Fenerbahçe şoka girdi...
Ertuğrul Doğan'dan transfer açıklaması!
DİĞER
İbrahim Erkal’ın eşi Filiz Erkal, acı günü böyle anlattı! "2.5 saat yalnız başına beklemiş"
Dışişleri Bakanlığı: ''İsrail, Filistin topraklarındaki mevcudiyetini bir an önce sona erdirmeli''
G.Saray'dan 'imkansız' transfer hamlesi!
En-Nesyri transferinde son dakika! Anlaşma sağlandı
} SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Meunier imzayı attı! Meunier imzayı attı! 20:19
Fransızlardan Djiku iddiası! Fenerbahçe şoka girdi... Fransızlardan Djiku iddiası! Fenerbahçe şoka girdi... 18:26
Ertuğrul Doğan'dan transfer açıklaması! Ertuğrul Doğan'dan transfer açıklaması! 18:06
Trabzonspor ayrılığı resmen açıkladı Trabzonspor ayrılığı resmen açıkladı 16:46
FIBA Avrupa Kupası'nda Türk takımlarının rakipleri belli oldu FIBA Avrupa Kupası'nda Türk takımlarının rakipleri belli oldu 16:26
Millilerin play-off ilk turundaki rakibi belli oldu Millilerin play-off ilk turundaki rakibi belli oldu 16:25
Daha Eski
G.Saray'dan 'imkansız' transfer hamlesi! G.Saray'dan 'imkansız' transfer hamlesi! 16:15
Göztepe - Luton Town maçı ne zaman? Göztepe - Luton Town maçı ne zaman? 15:38
Beşiktaş bir transferi daha bitirdi! 4 yıllık imza Beşiktaş bir transferi daha bitirdi! 4 yıllık imza 15:26
Ruzomberok - Trabzonspor maçı ne zaman? Ruzomberok - Trabzonspor maçı ne zaman? 15:11
Sivasspor'un yeni başkanı Bahattin Eken Sivasspor'un yeni başkanı Bahattin Eken 15:02
EURO 2024'te yıldızlaştı! Mourinho'nun yeni golcüsü olacak EURO 2024'te yıldızlaştı! Mourinho'nun yeni golcüsü olacak 09:43