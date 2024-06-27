Ozan Tufan'dan Trabzonspor sözleri!

İngiltere Championship ekibi Hull City'den Trabzonspor'a Transfer olan Ozan Tufan için imza töreni düzenlendi.

Bordo-mavili takıma imza attığı için mutlu olduğunu dile getiren Ozan Tufan, "Takımımıza katkı yapmak için sabırsızlanrıyorum." dedi.

Ozan Tufan transfer süreciyle ilgili, "Öncelikle Ertuğrul Doğan Başkanımıza ve Abdullah Avcı hocama ilgilerinden dolayı teşekkür ediyorum. Burada bulunduğum için çok mutluyum. Trabzon'a gelişimde taraftarımızın yaptığı karşılama da beni çok mutlu etti. Trabzonspor'un hedeflediği yönde başarıya gideceğine inanıyorum ve ben de en iyi şekilde, en iyi performansımla katkı vermeye çalışacağım. Şimdiden çok heyecanlıyım, bir an önce başlamak istiyorum." açıklamasında bulundu.

FORMA NUMARASI BELLİ OLDU

Trabzonspor'dan yapılan açıklamada Ozan Tufan'ın bordo-mavili takımda 11 numaralı formayı giyeceği belirtildi.