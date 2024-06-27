Haberler Trabzonspor Ozan Tufan'dan Trabzonspor sözleri!

Ozan Tufan'dan Trabzonspor sözleri!

Trabzonspor'un yeni transferi Ozan Tufan açıklamalarda bulundu. Tufan, "Öncelikle Ertuğrul Doğan Başkanımıza ve Abdullah Avcı hocama ilgilerinden dolayı teşekkür ediyorum. Burada bulunduğum için çok mutluyum. Trabzon’a gelişimde taraftarımızın yaptığı karşılama da beni çok mutlu etti." dedi. BJK SPOR HABERLERİ

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 27 Haziran 2024 Perşembe 14:32
Son dakika Trabzonspor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Ozan Tufan'dan Trabzonspor sözleri!

İngiltere Championship ekibi Hull City'den Trabzonspor'a Transfer olan Ozan Tufan için imza töreni düzenlendi.

Bordo-mavili takıma imza attığı için mutlu olduğunu dile getiren Ozan Tufan, "Takımımıza katkı yapmak için sabırsızlanrıyorum." dedi.

Ozan Tufan transfer süreciyle ilgili, "Öncelikle Ertuğrul Doğan Başkanımıza ve Abdullah Avcı hocama ilgilerinden dolayı teşekkür ediyorum. Burada bulunduğum için çok mutluyum. Trabzon'a gelişimde taraftarımızın yaptığı karşılama da beni çok mutlu etti. Trabzonspor'un hedeflediği yönde başarıya gideceğine inanıyorum ve ben de en iyi şekilde, en iyi performansımla katkı vermeye çalışacağım. Şimdiden çok heyecanlıyım, bir an önce başlamak istiyorum." açıklamasında bulundu.

FORMA NUMARASI BELLİ OLDU

Trabzonspor'dan yapılan açıklamada Ozan Tufan'ın bordo-mavili takımda 11 numaralı formayı giyeceği belirtildi.

İngiltere'de gol kralı olmuştu! Şimdi ise G.Saray'a geliyor
O yıldız hem F.Bahçe'yi hem G.Saray'ü üzdü!
DİĞER
EURO 2024’te Yer Alan En Değerli Genç Futbolcular! (Güncel Liste) Sıralamaya Türk futbolcular damga vurdu
TCMB Haziran ayı faiz kararı açıkladı! Yüzde 50'de sabit tutuldu | Dikkat çeken enflasyon vurgusu: "Dezenflasyon yılın ikinci yarısında tesis edilecektir"
F.Bahçe ve G.Saray aynı yıldızı istiyor! Bedavaya gelecek
Çek futbolcudan maç sonu skandal açıklama!
} SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fırtına durmak bilmiyor
Ozan'ın alacağı ücret belli oldu!
MERKEZ BANKASI faiz kararı açıklandı SON DAKİKA
LGS sonuçları saat kaçta açıklanacak 2024?
MERKEZ BANKASI HAZİRAN FAİZ KARARI 2024
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
O yıldız hem F.Bahçe'yi hem G.Saray'ü üzdü! O yıldız hem F.Bahçe'yi hem G.Saray'ü üzdü! 13:37
Ozan'ın alacağı ücret belli oldu! Ozan'ın alacağı ücret belli oldu! 13:32
G.Saray'ı yıkan haber! Yeni adresini açıkladı G.Saray'ı yıkan haber! Yeni adresini açıkladı 13:09
F.Bahçe ve G.Saray aynı yıldızı istiyor! Bedavaya gelecek F.Bahçe ve G.Saray aynı yıldızı istiyor! Bedavaya gelecek 12:18
Fenerbahçe'de Livakovic sürprizi! Fenerbahçe'de Livakovic sürprizi! 12:06
Türkiye - Filipinler basketbol maçı canlı izleme linki Türkiye - Filipinler basketbol maçı canlı izleme linki 11:58
Daha Eski
Galatasaray'da flaş Zaha gelişmesi! Paylaşımı heyecan yarattı Galatasaray'da flaş Zaha gelişmesi! Paylaşımı heyecan yarattı 11:56
NBA'de 2024 draft seçimi gerçekleşti! NBA'de 2024 draft seçimi gerçekleşti! 11:43
Kanarya'da hazırlıklar sürüyor Kanarya'da hazırlıklar sürüyor 11:23
Eski öğrencisinden Mou'ya F.Bahçe için flaş uyarı! Eski öğrencisinden Mou'ya F.Bahçe için flaş uyarı! 11:10
Günün transfer bombası! Barış Alper... Günün transfer bombası! Barış Alper... 11:07
Fenerbahçe'de Çağlar gelişmesi! Bonservis bedeli... Fenerbahçe'de Çağlar gelişmesi! Bonservis bedeli... 10:22