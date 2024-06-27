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Hoş geldin Ozan Tufan

Art arda yaptığı transferlerle piyasayı sallayan Fırtına, yeni isimleri Trabzon'a getirmeye devam ediyor. Lundstram ve Barisic'in ardından Ozan Tufan da dün gece Trabzon'a indi.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 27 Haziran 2024 Perşembe 06:50
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Hoş geldin Ozan Tufan

Art arda yaptığı transferlerle piyasayı sallayan Fırtına, yeni isimleri Trabzon'a getirmeye devam ediyor. Lundstram ve Barisic'in ardından Ozan Tufan da dün gece Trabzon'a indi. Bir grup taraftarın coşku ile karşıladığı 29 yaşındaki futbolcu, "Taraftarın ilgisi için teşekkür ediyorum. Bu takım için sonuna kadar savaşacağım" dedi. Temmuz 2022'de 3 milyon euro bonservis bedeliyle Hull City'e transfer olan Tufan, ilk sezonunda 44 maçta 8 gollük katkı sağladı. Geçen yıl ise 40 maçta 10 gol attı ve 2 de asist yaptı. Ağustos 2015'te 7 milyon euro'ya F.Bahçe'ye giden Ozan için Fırtına, Hull City'ye 2 milyon euro ödeyecek.

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