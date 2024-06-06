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TRANSFER HABERİ | Cedric Kipre Trabzonspor'a çok yakın!

Trendyol Süper Lig'i 3. sırada bitiren Trabzonspor'da önümüzdeki sezonun kadro planlaması devam ediyor. Stoper takviyesi için düğmeye basan Karadeniz ekibinde gündeme West Bromwich Albion'un sözleşmesi sona eren stoperi Cedric Kipre gelmişti. Bordo-mavililer oyuncunun transferinde sona geldi. İşte detaylar...

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 06 Haziran 2024 Perşembe 10:44
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TRANSFER HABERİ | Cedric Kipre Trabzonspor'a çok yakın!

Trendyol Süper Lig'de sezonu 3. sırada bitiren Abdullah Avcı'nın öğrencileri, Ziraat Türkiye Kupası'nda da final oynamıştı. Önümüzdeki sezonun transfer çalışmalarına da tam gaz devam eden bordo-mavili ekipte gündem transfere çevilrdi.

Fotomaç'ın haberine göre scout ekibi ve teknik heyetin tam not verdiği 27 yaşındaki stoperle temaslar hız kazandı. West Bromwich Albion'la sözleşmesi sona eren Fildişi Sahilli savunmacı, geçen sezon 48 maçta forma giydi. İstikrarlı yapısıyla dikkat çeken Kipre, 3 gol ve 1 asistlik katkı verdi.

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