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TRANSFER HABERİ | Trabzonspor'dan Muhammed Cham için son teklif!

Son dakika transfer haberi: Trabzonspor, gelecek sezon için kadrosunu güçlendirmek istiyor. Bunun için çalışmaları sürdüren bordo-mavili ekip, Fransa Ligue 1 takımlarından Clermont forması giyen Muhammed Cham'a son teklifini yaptı. İşte detaylar... (TS spor haberi)

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 05 Haziran 2024 Çarşamba 06:50
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TRANSFER HABERİ | Trabzonspor'dan Muhammed Cham için son teklif!

Trabzonspor'un transfer çalışmalarında uzun zamandır uğraş verdiği oyuncular arasında yer alan Muhammed Cham için bugüne kadar Fransız ekibi Clermont ile yapılan görüşmelerde istenilen sonuç ortaya çıkmamıştı. Bunun üzerine yurt dışında bulunan bordo-mavili kulübün yetkilileri, Fransız ekibine son bir teklif yaptı. Yapılan bu teklife göre Trabzonspor, oyuncunun bonservisi için Clermon kulübüne 4 milyon euro ve bir sonraki satıştan yüzde 25 pay önerdi.

TRANSFER İHTİMALİ YÜKSELDİ

Daha önce yapılan tüm görüşmelerde Trabzonspor'dan çok yüksek rakamlar talep eden Fransız ekibinin bu son teklife henüz bir geri dönüş yapmadığı ve düşünmek için süre istediği öğrenildi. 23 yaşındaki yıldızın gitme arzusu ve izin alarak bordo-mavililer ile yaptığı ön anlaşmanın bu transferin gerçekleşme ihtimalini artırdığı ifade edildi. Bu arada Fransız basını Trabzonspor'un bu son teklifi karşısında Clermont'un daha fazla direnemeyeceğini vurguladı.

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