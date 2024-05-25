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Transferde Dorukhan Toköz sürprizi! Menajeriyle konuştu ve...

Son dakika spor haberi: Adana Demirspor'dan ayrılma kararı alan Dorukhan Toköz'den sürpriz bir hamle geldi. Trabzonspor'a dönmek isteyen 28 yaşındaki orta saha oyuncusu, menajeri aracılığıyla bordo-mavili kulübe haber gönderdi.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 25 Mayıs 2024 Cumartesi 09:58
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Transferde Dorukhan Toköz sürprizi! Menajeriyle konuştu ve...

Adana Demirsporlu Dorukhan Toköz, yeniden Trabzonspor'a geri dönmek istiyor. Trabzonspor'un 2021-2022 sezonunda transfer ettiği Dorukhan Toköz, 2023-2024 sezonunun başında Trabzonspor ile karşılıklı anlaşarak sözleşmesini feshetti ve takımdan ayrıldı.

Bordo-mavili forma altında 2 sezon boyunca 41 resmi maça çıkan Dorukhan Toköz, 2 gol ve 2 asistlik katkı sağladı.

Mücadeleci ruhu ve oyunuyla taraftarların sevgilisi haline gelen Dorukhan Toköz, hafızalara kazındı.

Trabzonspor'dan ayrıldıktan sonra Adana Demirspor ile 3+1 yıllık sözleşme imzalayan 28 yaşındaki orta saha oyuncusu, tüm kulvarlarda 22 karşılaşmada forma giydi ve sadece 1 asistlik katkıda bulundu.

MENAJERİYLE HABER GÖNDERDİ!

Bu performans, Dorukhan Toköz'ün takımdan ayrılma ihtimalini gündeme getirdi. Karadeniz Gazetesi'nin haberine göre, oyuncunun menajeri aracılığıyla dönmek istediğini ilettiği öğrenildi.

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