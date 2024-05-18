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Abdullah Avcı Başakşehir maçı öncesi konuştu

Başakşehir - Trabzonspor maçı öncesinde Abdullah Avcı açıklamalarda bulundu. İşte Avcı'nın sözleri... TS SPOR HABERLERİ

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 18 Mayıs 2024 Cumartesi 18:37 Güncelleme Tarihi: 18 Mayıs 2024 Cumartesi 18:40
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Abdullah Avcı Başakşehir maçı öncesi konuştu

Başakşehir - Trabzonspor maçı öncesinde Abdullah Avcı açıklamalarda bulundu.

İŞTE AVCI'NIN SÖZLERİ:

Ligin sonu geldi, bir senenin emeğini alabileceğimiz bir maça çıkıyoruz. 3.'lük ciddi hedeflerimizden birisi. Kupa finali var Perşembe günü. Maç bittikten sonra kafamızı oraya çevireceğiz. Başekşehir'e gelince iyi bir kulüp iyi hocaları var. Hafıza ve organizasyonları var. Sahanın içinde geriden oyun kurmaya çalışan ve bunu oynayan rakip arkası koşular deneyen takım, hedefe pas atan ve ortalar yapan bir takım.

Neler yapabileceğimizi çalıştık. Hem lig ve kupada oynadık bu maçlarda oyun ve skor üstünlüğümüz vardı. Bunları yansıtıp üçüncülüğü cebimize koymak kupa finaline hazırlanmak istiyoruz.

Kupa maçına 5 gün var oyuncuların ritimlerini kaybetmemelerini düşünüyoruz. Oyununun gidişatına göre değerlendiririz. Pepe'nin geçen haftadan sonra bir ağrısı vardı, devam edersem ağrım artacak dedi. Doktoradan net bilgi alınca dinlendirmek durumunda kaldık. Trezeguet yarından itibaren takım antrenmanlarına başlamasını bekliyoruz. İyi bir müsabaka bizi bekliyoruz. Seyredenler keyif alırlar umarım

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