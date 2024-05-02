Haberler Trabzonspor Eray Cömert gündemde

Eray Cömert gündemde

Karadeniz devi, Valencia ile 2026’ya kadar sözleşmesi bulunan, Nantes’ta kiralık oynayan 26 yaşındaki stoper için harekete geçti. Eray, Türk statüsünde oynayabilir

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 02 Mayıs 2024 Perşembe 06:50
Son dakika Trabzonspor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Eray Cömert gündemde

Önümüzdekı sezon güçlü bir kadroyla sezona başlayıp, şampiyonluğu yeniden yaşamak isteyen Trabzonspor, Fransa'nın FC Nantes takımında kiralık olarak forma giyen defans oyuncusu Eray Cömert'i yeniden gündemine aldı. Geçtiğimiz sezon da bordo-mavili kulübün gündemine gelen 26 yaşındaki stoper, Basel'den İspanya'nın Valencia takımına transfer olmuştu. La Liga ekibinde yaşanan teknik direktör değişikliği sonrası burada forma bulmakta zorlanan oyuncu bu sezon başında Fransa'nın Nantes kulübüne kiralık olarak gitmişti. Valencia ile 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunan Cömert'in güncel durumuyla ilgili olarak temaslarını sürdüren Karadeniz devi, İsviçre Milli Takımı'nda da forma giyen Cömert'i kadrosuna katması halinde yerli statüsünde oynatabilecek.

GURBETÇİLERE YAKIN TAKİP

Fırtına, yabancı kontenjanı nedeniyle gurbetteki Türk asıllı oyuncularla ilgili geniş kapsamlı araştırmalarını sürdürürken, Nantes'ta 22 lig maçında forma giyen Eray Cömert, 2 de gol attı. Başarılı defans oyuncusu, 2019-20 sezonunda Avrupa Ligi C Grubu'nda Basel formasıyla Trabzonspor'a karşı iki maçta da forma giymişti.

G.Saray transferde büyük oynuyor! Zaha'nın yerine Mane
Türk Telekom
DİĞER
Son dakika haberi: 39'luk Cristiano Ronaldo'dan Al-Khaleej maçında unutulmayacak gol! Tüm dünya o hareketi konuşuyor...
Gözler Başkan Erdoğan - Özgür Özel görüşmesinde... Hangi konular gündeme gelecek? Özgür Özel kimlerle görüştü?
Barış Alper'e yeni talip! Takımda istemelerinin sebebi...
Dünyaca ünlü yıldız İstanbul'a geliyor!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Anlaşma sağlandı! İşte Draguş'un sözleşmesi
Fırtına'dan stopere sürpriz aday!
Canlı döviz ve altın kuru takibi!
İstanbul baraj doluluk oranı İSKİ 2 MAYIS rakamları
KPSS 2024 başvurusu ne zaman?
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Ronaldo Al-Nassr'ı finale taşıdı Ronaldo Al-Nassr'ı finale taşıdı 01:27
Ronaldo Al-Nassr'ı finale taşıdı Ronaldo Al-Nassr'ı finale taşıdı 01:27
Galatasaray'a süper panzer Thomas Müller Galatasaray'a süper panzer Thomas Müller 01:20
Borussia Dortmund avantajı kaptı! Borussia Dortmund avantajı kaptı! 00:21
Jasikevicius'tan Motley açıklaması! 4. maçta... Jasikevicius'tan Motley açıklaması! 4. maçta... 00:21
Dursun Özbek'e rakip çıktı Dursun Özbek'e rakip çıktı 00:20
Daha Eski
İlk raund Dortmund'un İlk raund Dortmund'un 00:18
Fener farklı Fener farklı 00:16
Real Madrid Final-Four'a yükseldi Real Madrid Final-Four'a yükseldi 00:09
Jasikevicius'tan Motley açıklaması! 4. maçta... Jasikevicius'tan Motley açıklaması! 4. maçta... 23:57
Fenerbahçe Beko evinde Monaco'yu devirdi! Fenerbahçe Beko evinde Monaco'yu devirdi! 23:41
İlkay Gündoğan G.Saray'a doğru! Sözleşme şartları... İlkay Gündoğan G.Saray'a doğru! Sözleşme şartları... 23:41