Eray Cömert gündemde

Önümüzdekı sezon güçlü bir kadroyla sezona başlayıp, şampiyonluğu yeniden yaşamak isteyen Trabzonspor, Fransa'nın FC Nantes takımında kiralık olarak forma giyen defans oyuncusu Eray Cömert'i yeniden gündemine aldı. Geçtiğimiz sezon da bordo-mavili kulübün gündemine gelen 26 yaşındaki stoper, Basel'den İspanya'nın Valencia takımına transfer olmuştu. La Liga ekibinde yaşanan teknik direktör değişikliği sonrası burada forma bulmakta zorlanan oyuncu bu sezon başında Fransa'nın Nantes kulübüne kiralık olarak gitmişti. Valencia ile 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunan Cömert'in güncel durumuyla ilgili olarak temaslarını sürdüren Karadeniz devi, İsviçre Milli Takımı'nda da forma giyen Cömert'i kadrosuna katması halinde yerli statüsünde oynatabilecek.

GURBETÇİLERE YAKIN TAKİP

Fırtına, yabancı kontenjanı nedeniyle gurbetteki Türk asıllı oyuncularla ilgili geniş kapsamlı araştırmalarını sürdürürken, Nantes'ta 22 lig maçında forma giyen Eray Cömert, 2 de gol attı. Başarılı defans oyuncusu, 2019-20 sezonunda Avrupa Ligi C Grubu'nda Basel formasıyla Trabzonspor'a karşı iki maçta da forma giymişti.