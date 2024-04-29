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Trabzonspor vazgeçmez
Abdullah Avcı, 2. devrede doğru oyunun karşılığını aldıklarını vurguladı. Avcı, "Üst üste maçlar yaptık ve sancılı bir süreçti. O zaman da söylediğim gibi 'Trabzonspor inadıyla devam eder' demiştim. Bugün oyunculardaki gelişmeyi görüyoruz. Doğru oyun, karşılığını veriyor. Üst üste goller geldi. Bu bir sitem değil ama Trabzonspor taraftarı olmadığı zaman biz bir eksik kalıyoruz. Konsantrasyonda bozukluk oluyor. Lütfen bizi yalnız bırakmasınlar. Maça girmemiz çok geç oluyor" dedi.
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