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Spor yazarları Trabzonspor - Gaziantep FK maçını değerlendirdi

Son dakika Trabzonspor haberleri: Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında Trabzonspor ile Gaziantep FK karşı karşıya geldi. Bordo-mavililer mücadeleden 4-2'lik galibiyetle ayrılarak 3 puanın sahibi oldu. Fotomaç Gazetesi yazarları, Trabzonspor - Gaziantep FK maçını dikkat çeken ifadelerle değerlendirdi. İşte o yazılar... (TS spor haberi)

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 29 Nisan 2024 Pazartesi 08:21
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Spor yazarları Trabzonspor - Gaziantep FK maçını değerlendirdi

ZEKİ UZUNDURUKAN – AH ONUACHU AH!

İlk yarıda sahada adeta yürüyen, her hattı ile tel tel dökülen bir Trabzonspor vardı... Hal böyle olunca konuk Gaziantep FK hiç zorlanmadan bir anda 2-0'lık skoru yakaladı. İlk golde M'Bakata'yı takip etmeyen Vişça'nın ve bu oyuncuya kolay orta yapma şansı veren Meunier'in hatası vardı. İkinci golde ise Denis Draguş, Berat'a öyle bir çalım attı ki, tam derslik! Rumen oyuncu, Berat'ı çalımladıktan sonra baktı ki Trabzonspor defansında kimse yok, muhteşem bir vuruşla ağları havalandırdı.

Spor yazarları Trabzonspor - Gaziantep FK maçını değerlendirdi

Abdullah Avcı baktı ki işler hiç iyi gitmiyor. Hemen değişikliğe gitti. İlk yarının en kötülerinden Berat ve Fountas'ı çıkararak; Umut Güneş ve Trezeguet'yi sahaya sürdü. Umut Güneş orta sahaya direnç katarken, Trezeguet de hücuma büyük zenginlik getirdi. Trezeguet girdikten sonra Onuachu resitali izlemeye başladık. Konyaspor maçında Puşkaş ödülüne aday bir topuk golü atan Nijeryalı forvet, dün de jeneriklik bir topuk dokunuşu yaptı. Sonrasında art arda golleri sıralayarak Trabzonspor'a galibiyeti getirdi Paul Onuachu. Onuachu, 3 gol, 1 asistle muazzam bir performans ortaya koydu. Ah Onuachu ah! Afrika Kupası olmasaydı, sonrasında kolun kırılmasaydı, bu ligde gol kralı bile olabilirdin. Trabzonspor da zirvenin bu kadar gerisinde kalmazdı...

Spor yazarları Trabzonspor - Gaziantep FK maçını değerlendirdi

Onuachu'nun 3 golle hattrick yaptığı maçta; Edin Vişça, 2 asistle yıldızlaştı. Enis Bardhi de Trabzonspor'un ikinci golünü atan isim olarak ön plana çıktı. Abdullah Avcı, ikinci yarıya başlarken yaptığı iki sihirli değişiklikle maçı almasını bildi. Ama ilk yarıdaki etkisiz futbol, Trabzonspor'a hiç yakışmadı. Dün bir kez daha gördük ki, bu takım doğru 11 ve doğru taktikle çok potansiyelli oynuyor. Trabzonspor taraftarı tam da bunu istiyor. Yani topu adeta ısıran, sahada savaşan bir Trabzonspor istiyor. Trabzonspor'a transferi gündemde olan (hatta ön anlaşma yapıldığı belirtiliyor) Denis Draguş; çok zeki, çok teknik ve golü koklayan bir forvet. Trabzonspor bu oyuncuyu alırsa, gücüne güç katar.

Spor yazarları Trabzonspor - Gaziantep FK maçını değerlendirdi

Bu arada kupa maçından cezalı olan Enis Destan'ın neden dünkü maçta oynayabildiğini soranlar olabilir.Hemen belirteyim. Enis Destan, 4 maç ve üstü ceza almış olsaydı ligde de oynayamayacaktı. Ama Enis Destan, Karagümrük kupa maçındaki hareketi nedeniyle üç maç ceza aldı. Trabzonspor, ikinci yarıdaki etkili futbolu ile kazanarak, lig üçüncülüğünü kimseye kaptırmayacağını gösterdi. Dün müthiş bir geri dönüşe imza atan Trabzonspor, kupa rövanşı öncesinde büyük moral depoladı.

Spor yazarları Trabzonspor - Gaziantep FK maçını değerlendirdi

REHA KAPSAL – BİREYSEL PERFORMANS

Trabzonspor'un hafta içi kupa maçında yaklaşık 60 dakika 10 kişi oynaması bordo-mavilileri hem fiziksel, hem de mental olarak yıpratmıştı. Bunun etkilerinin de Gaziantep FK maçında nasıl sahaya yansıyacağı soru işaretiydi. Bordo-mavililerin oyun başlangıcı kötü olduğu gibi ilk 25 dakikada 3-0 mağlup duruma düşmeleri işten bile değildi. Burada ilk devredeki kötü ve isteksiz oyunun iki temeli vardı.

Spor yazarları Trabzonspor - Gaziantep FK maçını değerlendirdi

Birincisi; Çok forvet oyuncusuyla oynamak, topa sahip olmak, çok gol pozisyonuna gireceğinin göstergesi değil. Nitekim bordo-mavililer yüzde 66 oranıyla topa sahip olup rakip ceza sahası içinde 9 kere topla buluştu. Bu hücum organizasyonlarının yetersizliğinin en önemli nedeni doğru orta saha kurgusu olmadığı gibi bu bölgenin daha dirençsiz oyuncuların tercih edilmesi saha içindeki hücum kalitesini ve pozisyon zenginliğini ciddi anlamda etkiledi. İkinci olarak da saha içindeki oyuncuların motivasyonu, coşkusu ve en önemlisi konsantrasyonu çok kötüydü. İlk 45 dakika maça ortak olmayı bırak, oyunun içine bile giremediler.

Spor yazarları Trabzonspor - Gaziantep FK maçını değerlendirdi

İkinci devre Trezeguet ve Umut değişikliği takıma hız ve enerji kattı. Buna bordo-mavili takımın saha içi mücadelesi, hırsı ve coşkusu da eklenince Trezeguet, Onuachu ve Vişça önderliğinde Trabzonspor'un hücum kombinasyonlarının kalitesi ve etkinliği arttı. Trabzonspor, sıkıştığı maçları oyun değil, oyuncu kalitesiyle değiştiriyor. Oyuncuların 'bireysel performansı' üzerinden alınan galibiyetler günü kurtarmak adına önemli ve olumlu ancak gelecek adına sıkıntılı.

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