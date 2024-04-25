Haberler Trabzonspor Final göründü

Final göründü

45. dakikada Enis Destan’ın atılması ile 10 kişi kalan Trabzonspor; Edin Vişça, Denswil ve Fountas ile galip geldi, 8 Mayıs’taki rövanş için avantaj elde etti.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 25 Nisan 2024 Perşembe 06:50
Son dakika Trabzonspor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Final göründü

Türkiye Kupası yarı final ilk maçında Trabzonspor, VavaCars Fatih Karagümrük'ü 3-2 yenerek rövanş için avantaj sağladı. Bu sezon hedefini Türkiye Kupası olarak belirleyen Fırtına dün mutlak galibiyet için sahaya çıktı. Ama maça konuk ekip hızlı başladı. 1. dakikada Emre Mor'un ceza yayı üzerinden şutunda, kaleci Uğurcan topu kornere çeldi. 15'te Fountas'ın güzel pasını alan Vişça, klas bir golle ağları sarstı. 41'de Denswil sahne aldı: 2-0. Dakika 22'de Karagümrük, Mendes ile cevap verdi: 2-1. Enis, 45'te kırmızı kart gördü.

RÖVANŞ 8 MAYIS'TA

Ancak maçın en iyi adamlarından Fountas, 'Ben burdayım' dercesine 49'da attığı golle Karadeniz devini rahatlattı: 3-1. 80'de Paoletti skoru ilan etti: 3-2. Bordo mavililer, rövanş öncesi büyük bir adım atmış oldu. Türkiye Kupası'nın bu etabı çift maç eleme usulü oynanacak. Fırtına, iki hafta sonra ise deplasmana gidecek. Karagümrük'ün ev sahibi olacağı mücadele, 8 Mayıs'ta saat 20.30'da oynayacak. Turu geçen takım, Beşiktaş ile Ankaragücü eşleşmesinin galibi ile finalde oynayacak.

FIRTINA ÇOK ÜSTÜN

Fırtına ile Karagümrük'ün rekabetinde bordo-mavili takımın üstünlüğü dikkat çekiyor. Trabzonspor, Karagümrük'ü ağırladığı 7 mücadelenin 6'sını kazandı, 1'inde ise berabere kaldı. İki takım toplam 14 kez karşı karşıya gelirken; bordo-mavililer 10 kez kazandı ve sadece bir defa yenildi.

HEDEF KUPAYI 10. KEZ ALMAK

Trabzonspor, Türkiye Kupası'nda daha önce 9 kez mutlu sona ulaştı. Türkiye Kupası'nı ilk olarak 1976-1977 sezonunda kazanan bordo-mavililer, 1977-78, 1983-84, 1991-92, 1994-95, 2002-03,

2003-04, 2009-10 ve son olarak 2019-20'de de kupa sevinci yaşadı. 4 yıllık özlem bu yıl bitebilir.

TREZEGUET RİSKE EDİLMEDİ

ZİRAAT Türkiye Kupası ilk maçında Karagümrük'ü konuk eden Trabzonspor, ligde Kayserispor'u 2-1 yendiği karşılaşmanın ilk 11'i ile sahaya çıktı. Sakatlıkları bulunan Hüseyin Türkmen'in yanı sıra Trezeguet de kadroda yer almadı. Sakatlığının ardından takımla çalışmalara başlayan Trezeguet'nin dün sabah Abdullah Avcı ile konuştuğu ve bu görüşmede oyuncunun riske edilmeme kararı çıktığı belirtildi.

ENİS DESTAN KIRMIZI GÖRDÜ

Avcı, Onuachu'yu yine yedek kulübesinde oturttu. Avcı, geçen hafta 1 gol atıp, 1 asist yapan Enis Destan'ı ileri uçta görevlendirdi. 45. dakikada Enis Destan, topsuz alanda Ceccherini'ye yaptığı faul sonrası önce sarı kart gördü. VAR ile pozisyonu izleyen Ali Şansalan, kırmızı kart çıkardı.

YILMAZ İÇİN SAYGI DURUŞU

Kupa karşılaşması öncesinde hayatını kaybeden Trabzonspor'un Onursal Başkanı Mehmet Ali Yılmaz için saygı duruşunda bulunuldu. Her iki takım futbolcuları da siyah bant takarken skorbordda da Mehmet Ali Yılmaz'ın Trabzonspor başkanlığı dönemindeki görsellerine yer verildi. Mehmet Ali Yılmaz için pankart asan taraftarlar, "Efsane başkan" ve "Büyük başkan

O yıldıza övgü! "Büyük oyuncu olduğunu gösterdi"
Cimbom'dan ses getirecek transfer! ManU'nun yıldızı geliyor
DİĞER
Ne Guardiola ne Ancelotti! Okan Buruk hepsini geride bıraktı: Dikkat çeken listede tek Türk teknik direktör…
Duygu Nebioğlu'na gelen sürpriz telefon ortalığı karıştırdı! Uğur Dündar yıllar önce korkusunu itiraf etmiş: Kadının biri kucağında çocukla...
İrfan Can'a İspanyol kancası! Sezon sonunda gelecekler
Fenerbahçe'nin yıldızları İngiltere yolcusu!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
O yıldıza övgü! "Büyük oyuncu olduğunu gösterdi"
Fırtına evinde kazandı
BUGÜNKÜ MAÇLAR - 25 Nisan bugün kimin maçı var?
NAMAZ VAKİTLERİ İSTANBUL 🤲 | 25 Nisan
DEPREM SON DAKİKA | 25 Nisan
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
O yıldıza övgü! "Büyük oyuncu olduğunu gösterdi" O yıldıza övgü! "Büyük oyuncu olduğunu gösterdi" 07:48
Taraftar son defa izledi Taraftar son defa izledi 07:12
Berat Özdemir: Durumumu bilmiyorum Berat Özdemir: Durumumu bilmiyorum 07:11
"Kupayı istiyoruz" "Kupayı istiyoruz" 07:08
19 sene sonra yeniden kazandı 19 sene sonra yeniden kazandı 07:07
Fırtına’nın kupa yolcuğu: 5. maç Fırtına’nın kupa yolcuğu: 5. maç 07:06
Daha Eski
İstanbul'da bu futbol yetmez İstanbul'da bu futbol yetmez 07:06
Muhteşem ikiliden şov Muhteşem ikiliden şov 07:04
Everton Liverpool'a acımadı! Everton Liverpool'a acımadı! 01:10
Everton Liverpool'a acımadı! Everton Liverpool'a acımadı! 01:10
Fırtına evinde kazandı Fırtına evinde kazandı 00:45
Avcı galibiyeti değerlendirdi! Avcı galibiyeti değerlendirdi! 00:45