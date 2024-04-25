Final göründü

Türkiye Kupası yarı final ilk maçında Trabzonspor, VavaCars Fatih Karagümrük'ü 3-2 yenerek rövanş için avantaj sağladı. Bu sezon hedefini Türkiye Kupası olarak belirleyen Fırtına dün mutlak galibiyet için sahaya çıktı. Ama maça konuk ekip hızlı başladı. 1. dakikada Emre Mor'un ceza yayı üzerinden şutunda, kaleci Uğurcan topu kornere çeldi. 15'te Fountas'ın güzel pasını alan Vişça, klas bir golle ağları sarstı. 41'de Denswil sahne aldı: 2-0. Dakika 22'de Karagümrük, Mendes ile cevap verdi: 2-1. Enis, 45'te kırmızı kart gördü.

RÖVANŞ 8 MAYIS'TA

Ancak maçın en iyi adamlarından Fountas, 'Ben burdayım' dercesine 49'da attığı golle Karadeniz devini rahatlattı: 3-1. 80'de Paoletti skoru ilan etti: 3-2. Bordo mavililer, rövanş öncesi büyük bir adım atmış oldu. Türkiye Kupası'nın bu etabı çift maç eleme usulü oynanacak. Fırtına, iki hafta sonra ise deplasmana gidecek. Karagümrük'ün ev sahibi olacağı mücadele, 8 Mayıs'ta saat 20.30'da oynayacak. Turu geçen takım, Beşiktaş ile Ankaragücü eşleşmesinin galibi ile finalde oynayacak.

FIRTINA ÇOK ÜSTÜN

Fırtına ile Karagümrük'ün rekabetinde bordo-mavili takımın üstünlüğü dikkat çekiyor. Trabzonspor, Karagümrük'ü ağırladığı 7 mücadelenin 6'sını kazandı, 1'inde ise berabere kaldı. İki takım toplam 14 kez karşı karşıya gelirken; bordo-mavililer 10 kez kazandı ve sadece bir defa yenildi.

HEDEF KUPAYI 10. KEZ ALMAK

Trabzonspor, Türkiye Kupası'nda daha önce 9 kez mutlu sona ulaştı. Türkiye Kupası'nı ilk olarak 1976-1977 sezonunda kazanan bordo-mavililer, 1977-78, 1983-84, 1991-92, 1994-95, 2002-03,

2003-04, 2009-10 ve son olarak 2019-20'de de kupa sevinci yaşadı. 4 yıllık özlem bu yıl bitebilir.

TREZEGUET RİSKE EDİLMEDİ

ZİRAAT Türkiye Kupası ilk maçında Karagümrük'ü konuk eden Trabzonspor, ligde Kayserispor'u 2-1 yendiği karşılaşmanın ilk 11'i ile sahaya çıktı. Sakatlıkları bulunan Hüseyin Türkmen'in yanı sıra Trezeguet de kadroda yer almadı. Sakatlığının ardından takımla çalışmalara başlayan Trezeguet'nin dün sabah Abdullah Avcı ile konuştuğu ve bu görüşmede oyuncunun riske edilmeme kararı çıktığı belirtildi.

ENİS DESTAN KIRMIZI GÖRDÜ

Avcı, Onuachu'yu yine yedek kulübesinde oturttu. Avcı, geçen hafta 1 gol atıp, 1 asist yapan Enis Destan'ı ileri uçta görevlendirdi. 45. dakikada Enis Destan, topsuz alanda Ceccherini'ye yaptığı faul sonrası önce sarı kart gördü. VAR ile pozisyonu izleyen Ali Şansalan, kırmızı kart çıkardı.

YILMAZ İÇİN SAYGI DURUŞU

Kupa karşılaşması öncesinde hayatını kaybeden Trabzonspor'un Onursal Başkanı Mehmet Ali Yılmaz için saygı duruşunda bulunuldu. Her iki takım futbolcuları da siyah bant takarken skorbordda da Mehmet Ali Yılmaz'ın Trabzonspor başkanlığı dönemindeki görsellerine yer verildi. Mehmet Ali Yılmaz için pankart asan taraftarlar, "Efsane başkan" ve "Büyük başkan