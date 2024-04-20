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TRANSFER HABERLERİ | Trabzonspor'dan Kostas Fortounis bombası!

Süper Lig devlerinden Trabzonspor'un Olympiakos formasını terleten Kostas Fortounis ile yakından ilgilendiği öğrenildi. Yaşanan bu gelişme bordo-mavili taraftarları heyecanlandırdı. İşte o sözler...

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 20 Nisan 2024 Cumartesi 06:50
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TRANSFER HABERLERİ | Trabzonspor'dan Kostas Fortounis bombası!

Önümüzdeki sezon şampiyonluğa oynayacak bir kadro kurmak isteyen Karadeniz devinin kurmayları gözünü Yunanistan'a dikmiş durumda. Fenerbahçe'yi Konferans Ligi'nden eleyen Olympiakos kulübü ile sözleşmesi bitecek olan futbolcular özellikle hedefte. Bordo-mavililer, Olympiakos'ta forma giyen Konstantinos Fortounis'i de listesine aldı. Tecrübeli futbolcu, bu sezon 42 maça çıkarken, 11 gol ve 18 asistle önemli bir performans sergiledi. Yunan 10 numara aynı zamanda sağ ve sol kanatlarda da görev yapabilme yeteneğine sahip olmasıyla da dikkat çekiyor. Trabzonspor'un Fortounis'i kadrosuna katması, orta sahada yaratıcı bir oyuncu arayışında olan takım için önemli bir güç olabilir.

TAM BIR HÜCUM CANAVARI

Yunanistan'ın en başarılı 10 numaralarından biri olan Fortounis'in milli takımda Bakasetas'ın gölgesinde kalması dikkat çekici bulundu. Sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan ve piyasa değeri 3 milyon euro gözüken 1.83 boyundaki futbolcunun skor katkısı çok yüksek ama en büyük handikabının özellikle iki yıl üst üste çapraz bağ sakatlıkları geçirmiş olması gösteriliyor.

TOPLAM 76 MAÇ KAÇIRDI

Fortounis önce 2019-20 sezonunda çapraz bağ yırtılması sorunu yaşadı ve sahalardan 184 gün uzak kalıp, tam 36 maç kaçırdı. Bu futbolcu, bir sezon sonra yani 2020-21'de de yine çapraz bağ yırtığı sorununu bir kez daha yaşadı. Bu kez 218 Gün futboldan uzak kaldı ve 40 maç kaçırdı.

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