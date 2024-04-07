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TRANSFER HABERİ - Trabzonspor'da Kelechi Iheanacho sürprizi

Son dakika spor haberleri... Fırtına, Championship ekibini Leicester City’nin 27 yaşındaki golcüsü için harekete geçti. Bordo-mavililer Kelechi Iheanacho için temaslarını hızlandırdı. Yıldız forvetin İngiliz kulübü ile sözleşmesi haziran ayında sona eriyor. TS SPOR HABERLERİ

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 07 Nisan 2024 Pazar 06:50
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TRANSFER HABERİ - Trabzonspor'da Kelechi Iheanacho sürprizi

Önümüzdeki sezon şampiyonluğa oynayacak bir kadro kurmak için erkenden harekete geçen Trabzonspor'un listesinde birçok futbolcu var. Karadeniz devinin gündemine gelen gelen son forvet ise büyük bir bomba etkisi oluşturacak: Kelechi Iheanacho. Championship takımı Leicester City ile sözleşmesi haziran ayında sona erecek olan Nijeryalı golcü için bordo-mavili kurmaylar harekete geçmiş durumda. 27 yaşındaki futbolcuyu geçen dönemde de isteyen Trabzonspor yönetimi, bu kez erken davranıp bu kez transferi bitirmeyi hedefliyor.

27 MİLYON EURO'YA TRANSFER EDİLDİ

Güncel piyasa değeri 13 milyon euro olan İheanacho, 2017'de Manchester City'den 27 milyon euro karşılığında Leicester City'nin yolunu tutmuştu. Leicester formasıyla toplam 230 maça çıkan 1.85 boyundaki yıldız, 61 gol, 36 asistlik performansıyla 97 gole direkt katkı sundu. Aynı zamanda Nijerya Milli Takımı formasını da düzenli olarak giyen İheanacho'nun milli formayla çıktığı 47 maçta 13 golü bulunuyor. Bordo-mavililer, kiralık olarak forma giyen Onuachu'nun ayrılma ihtimalinin yükselmesi üzerine İheanacho'ya yöneldi

BOZOK GİDEBİLİR

Fırtına'da Paul Onuachu'nun yanı sıra hücum hattından bir isim daha takımdan ayrılmaya hazırlanıyor. Trabzonspor'da sezon içinde kadro dışı kalan ve sonrasında affedilen, ara transferde takımdan ayrılması gündeme gelen Umut Bozok'un bu kez yaz aylarında ayrılması yüksek.

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