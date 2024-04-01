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Büyük operasyon

Bordo-mavili ekipte, gidecek ve gelecek oyuncular anlamında önemli bir hareketlilik yaşanması bekleniyor. Kadroda büyük değişim yaşanacak.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 01 Nisan 2024 Pazartesi 06:50
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Büyük operasyon

Yaz transfer döneminde kadrosunda ciddi yapılanmaya gidecek olan Trabzonspor, transferlerin bir bölümünü sezon bitmeden takıma kazandırmak amacında. Bordomavili ekipte, takımdan gidecek ve gelecek oyuncular anlamında büyük bir hareketlilik yaşanması bekleniyor. Bu kapsamda planlarını yapan Fırtına, hedefini belirledi. İlk anlaşmanın Borna Barisic ile yapılması beklenirken, Hırvat sol bekle söz kesildi. Stoper bölgesine 2, orta saha 2 veya 3, kanat ve forvet mevkilerine mutlaka oyuncu almayı planlayan Karadeniz devinde, görüşmeler erkenden başladı.

AVCI'NIN PLANINDA YOKLAR

Önemli noktalardan biri ise seneye 12'ye düşecek olan yabancı kontenjanı... Kiralıktan dönecek isimlerle birlikte sezon sonu itibarıyla Fırtına'nın 13 yabancı futbolcusu bulunacak. Bu isimlerden neredeyse yarısıyla yolların ayrılması düşünülüyor. Eldeki isimlerden Benkovic zaten kiralık. Pepe ise 1 yıllık sözleşmeye imza atmıştı. Bu 2 futbolcunun yanı sıra Fountas kesinlikle planlamada yer almıyor. Farklı takımlara kiralanan Gomez, Kourbelis, Teklic ve Lahtimi de Abdullah Avcı'nın kafasındaki kadroda yok.

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