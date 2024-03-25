Dünya Kupası'nın 3. kez alacağız

Türkiye Liseler Arası Okul Sporları müsabakalarında şampiyon olan Yavuz Sultan Selim Anadolu Lisesi Futbol Takımı, dünya kupasını 3. kez Trabzon'a getirmek için mücadele verecek. Çin'de düzenlenecek Dünya Liseler Arası Futbol Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil edecek Yavuz Sultan Selim Anadolu Lisesi, 2003'te Trabzon Lisesi ve 2015'te Trabzon Erdoğdu Anadolu Lisesi'nin kazandığı kupayı 3. kez kente getirmeye çalışacak. Yavuz Sultan Selim Lisesi Müdürü Ali Turan, daha önce Erdoğdu Anadolu Lisesi'nin müdürüyken dünya şampiyonu olduklarını belirterek, bu başarıyı bir kez daha yaşamak istediklerini söyledi.

DOĞAN VE KAFKAS'A TEŞEKKÜR

Mayısta düzenlenecek şampiyona için şimdiden hazırlandıklarını anlatan Ali Turan, kendilerine destek veren Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan ve Asbaşkan Zeyyat Kafkas'a teşekkür etti.