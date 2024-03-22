Haberler Trabzonspor Boks kulübü mü?

Boks kulübü mü?

“Güvenlik zaten şahsı yere sermiş. Senin oyuncun futbol mu boks sporcusu mu?”

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 22 Mart 2024 Cuma 06:50
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Boks kulübü mü?

Trabzonspor'un eski başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, olaylı Trabzonspor- Fenerbahçe maçıyla ilgili üzüntü duyduğunu ifade etti. Kuzey Ekspres'e konuşan Hacıosmanoğlu, "Seyircinin maçı germesinin Trabzonspor'a faydası yok, zararı var. Sahaya suların atılması normal değil, tasvip etmiyoruz. Bir taraftar sahaya girdi, güvenlik görevlisi olan şahıs yere seriyor onu, senin futbolcun futbol takımının sporcusu mu yoksa boks kulübünün sporcusu mu? Onların boks kulübü de var ben bunları anlayamadım. O etkisiz hale getirmese sana saldırmaya devam etse vur. Sen yumruk tekme atıyorsun, ondan sonra taraftar sahaya giriyor, neden girmesin. Ayrıca sakat olan Mert Hakan yedek kulübesinde. Bunların hepsi provokasyon, neden getirip yedek kulübesine koyarsın" diye konuştu.

BUNLAR ŞARK KURNAZI

Ali Koç'un ligden çekilme tehdidini değerlendiren eski başkan Hacıosmanoğlu, "Çekiliyorsan çekil, ön mü alıyorsun senin futbolcuların temize çıksın diye? Bunlar şark kurnazı. Önlem almaya çalışıyorlar, federasyon o görüntülere göre futbolculara ceza verecek. Kamuoyunu geriyorlar, 'Bak biz ligden çekiliriz, misketlerimi alır giderim' nereye gidiyorsanız gidin. Fenerbahçe ile şampiyonlukta yarıştık şampiyonluğumuzu çaldılar. Fenerbahçe ile yarışırken Galatasaray kaç kez Trabzon'da yendi bizi şampiyonluktan etti. Bu spordur Galatasaray ile nasıl yarışırsanız yarışın biz dışındayız" ifadelerini kullandı.

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