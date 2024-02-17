Orsic'in aklı Fenerbahçe'de

Trabzonspor'un sezon başında büyük umutlarla renklerine bağladığı Mislav Orsic, hazırlık kampında Hakan Yeşil'in mücadelesiyle sakatlanmıştı. Çapraz bağları kopan Hırvat yıldız sakatlığını atlattı. Rehabilitasyon sürecini tamamladı. Takımla antrenmanlara başladı. Bu sezon resmi maçlarda henüz bordo-mavili formayı giyemeyen 31 yaşındaki futbolcu sabırsız. Orsic idmanlarda hırslı şekilde çalışıyor. Sağlık ekibinin gözetiminde çalışmalarını yürüten deneyimli kanat oyuncusunun yavaş yavaş süre alması planlanıyor. Mislav Orsic için ana hedef 1 ay sonraki Fenerbahçe derbisi. Başarılı futbolcu dev maça kadar fiziksel kapasitesini yukarı çekip, mental olarak da hazırlıklarını tamamlamayı planlıyor. Onun dönüşü takımın hücum gücünün de artmasını sağlayacak.

BJELİCA GETİRMİŞTİ

Mislav Orsic, Trabzonspor'a eski teknik direktör Nenad Bjelica döneminde gelmişti. Tecrübeli futbolcu hazırlık kampında sakatlanınca bordo-mavili formayı taşıyamamıştı. Onu Fırtına'ya getiren Bjelica çoktan ayrıldı. Taraftar ise dört gözle onu sahada goller atarken ve asistler yaparken izlemeyi bekliyor.