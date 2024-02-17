G.Amerika mercekte

Avcı "Ara dönemde Thomas Meunier'yi aldık. Büyük maliyetlere girmek istemedik ama gelecek sezonun transfer çalışmalarına şimdiden başladık" dedi. Scout ekibi de Brezilya ve Arjantin'de oyuncu izleme faaliyetlerine başlayacak. Yaz transfer döneminde stoper, orta saha, kanat ve forvet hattına takviye yapılacak.

TARAMALAR SÜRÜYOR

Fırtına sadece A Takıma değil, alt yapılara da oyuncu bakıyor. Türkiye genelinde oyuncu taramaları devam ediyor. 10 kişiden oluşan ekibin beğendiği 12 ila 16 yaş aralığında gelecek vaat eden futbolcular alt yapıya transfer ediliyor. Bu genç yeteneklere barınma ve eğitim imkanları da tanınıyor. Gelecekte buradan yıldız isimlerin takıma katılması sağlanacak.