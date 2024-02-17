Haberler Trabzonspor G.Amerika mercekte

G.Amerika mercekte

Trabzonspor'un teknik direktörü Abdullah Avcı kulübün transfer stratejisini açıkladı.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 17 Şubat 2024 Cumartesi 06:50
Son dakika Trabzonspor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
G.Amerika mercekte

Avcı "Ara dönemde Thomas Meunier'yi aldık. Büyük maliyetlere girmek istemedik ama gelecek sezonun transfer çalışmalarına şimdiden başladık" dedi. Scout ekibi de Brezilya ve Arjantin'de oyuncu izleme faaliyetlerine başlayacak. Yaz transfer döneminde stoper, orta saha, kanat ve forvet hattına takviye yapılacak.

TARAMALAR SÜRÜYOR

Fırtına sadece A Takıma değil, alt yapılara da oyuncu bakıyor. Türkiye genelinde oyuncu taramaları devam ediyor. 10 kişiden oluşan ekibin beğendiği 12 ila 16 yaş aralığında gelecek vaat eden futbolcular alt yapıya transfer ediliyor. Bu genç yeteneklere barınma ve eğitim imkanları da tanınıyor. Gelecekte buradan yıldız isimlerin takıma katılması sağlanacak.

DİĞER
Fahriye Evcen'den minik oğlu Kerem ile set hatırası! Baba Burak Özçivit sevimliliğe karşı koyamadı "Bal küpü"
SON DAKİKA I HSK'dan Danıştay'ın göreve iade kararı verdiği 387 isim hakkında inceleme
Cimbom Avrupa'yı titretti!
Fenerbahçe istatistikleri parçaladı!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Onuachu kalacak mı? İşte verilen karar
Orsic'in aklı Fenerbahçe'de
Dolar ne kadar? Canlı Döviz Kuru takibi
EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ NE KADAR?
GELİNİM MUTFAKTA ÇEYREK ALTINI KİM KAZANDI?
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Villarreal ile Getafe yenişemedi! Villarreal ile Getafe yenişemedi! 00:54
Villarreal ile Getafe yenişemedi! Villarreal ile Getafe yenişemedi! 00:53
Inter ilk yarıda fişi çekti! Inter ilk yarıda fişi çekti! 00:53
Inter ilk yarıda fişi çekti! Inter ilk yarıda fişi çekti! 00:52
Lyon galibiyet serisini 4 maça çıkardı! Lyon galibiyet serisini 4 maça çıkardı! 00:50
Lyon galibiyet serisini 4 maça çıkardı! Lyon galibiyet serisini 4 maça çıkardı! 00:50
Daha Eski
Werder Bremen tek golle kazandı! Werder Bremen tek golle kazandı! 00:29
Werder Bremen tek golle kazandı! Werder Bremen tek golle kazandı! 00:28
Nesrin Baş: Hayal ettim ve başardım Nesrin Baş: Hayal ettim ve başardım 00:22
Prag maçında şov yapmıştı! G.Saray'a transfer piyangosu Prag maçında şov yapmıştı! G.Saray'a transfer piyangosu 23:48
Ferdi yuvadan uçuyor! İşte yapılan resmi teklif Ferdi yuvadan uçuyor! İşte yapılan resmi teklif 23:35
Sami Uğurlu: Bütçemiz ve konumumuz... Sami Uğurlu: Bütçemiz ve konumumuz... 23:02