Haberler Trabzonspor Trabzonspor'da gözler Enis Destan'da!

Trabzonspor'da gözler Enis Destan'da!

Trabzonspor'un 21 yaşındaki forveti Enis Destan, iç sahada Galatasaray ve Kasımpaşa maçlarında gol atmıştı. Hatay’ı da boş geçmeyerek Bakasetas’ı yakalamak istiyor.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 12 Şubat 2024 Pazartesi 06:50
Son dakika Trabzonspor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Trabzonspor'da gözler Enis Destan'da!

Paul Onuachu, Nijerya Milli Takımı formasıyla Afrika Kupası'nda mücadele ettiği için forvette Enis Destan görev yapıyor. Genç golcü iç sahada oynanan son 2 karşılaşmada fileleri sarstı. 5-1 kaybedilen Galatasaray maçında ağları havalandırdı. Fırtına'nın 3-2 kaybettiği Kasımpaşa karşılaşmasında da gol attı. Enis Destan, Hatayspor karşılaşmasını da boş geçmek istemiyor. Böylece Anastasios Bakasetas'ın ardından bu sezon art arda 3 iç saha maçında gol atan 2. futbolcu olmayı hedefliyor. Ancak bu sefer atacağı gollerin takımına 3 puan getirmesini umut ediyor. Kısa süre önce sözleşme uzatan 21 yaşındaki golcü bireysel olarak formda. Takım arkadaşlarını da yukarı çekmeye çalışıyor.

4 GOL ATTI, 2 ASİST YAPTI

Enis Destan bu sezon 21 maçta forma giydi. Bunların 7'sinde ilk 11'de başladı. Paul Onuachu, Afrika Kupası'na gidince düzenli 11 oyuncusu olan Enis'in toplamda 4 golü bulunuyor. 2 de asist yaptı. 6 gole direkt etkisi oldu. Kupada da 3 golü var.

DİĞER
Herkes öldü sanıyordu! Tarkan filmlerinin Gosha'sı Eva Bender, yıllar sonra ortaya çıktı! İşte son hali...
Başkan Erdoğan liderliğinde Kabine bugün toplanıyor! Masada hangi konular yer alıyor?
Ahmet Çakar'dan flaş sözler! "Hakemlik için skandal gece"
G.Saray'dan sezon sonu bombası!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Hedef 3 puan! İşte Avcı'nın Hatayspor maçı 11'i
Fırtına Şilili yıldız için ısrarcı
Deprem mi oldu, kaç şiddetinde?
Namaz vakitleri İstanbul 12 şubat 2024
TV8 CANLI İZLE | TV8 frekans bilgileri 2024 - TV8 canlı yayın izle bugün
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Bugün kimin maçı var 12 Şubat? Bugün kimin maçı var 12 Şubat? 07:47
Barcelona evinde 2 puan bıraktı! Barcelona evinde 2 puan bıraktı! 01:03
Afrika Kupası'nda kazanan Fildişi Sahili! Afrika Kupası'nda kazanan Fildişi Sahili! 01:03
Afrika Kupası'nda kazanan Fildişi Sahili! Afrika Kupası'nda kazanan Fildişi Sahili! 01:02
Barcelona evinde 2 puan bıraktı! Barcelona evinde 2 puan bıraktı! 01:02
Milan'a galibiyeti Theo Hernandez kaydetti! Milan'a galibiyeti Theo Hernandez kaydetti! 00:44
Daha Eski
Milan'a galibiyeti Theo Hernandez kaydetti! Milan'a galibiyeti Theo Hernandez kaydetti! 00:44
Ahmet Çakar'dan flaş sözler! "Hakemlik için skandal gece" Ahmet Çakar'dan flaş sözler! "Hakemlik için skandal gece" 00:34
G.Saray'dan kedi paylaşımı! Kadıköy'de sahaya girmişti G.Saray'dan kedi paylaşımı! Kadıköy'de sahaya girmişti 00:31
Fenerbahçe'den Galatasaray'a flaş cevap! Fenerbahçe'den Galatasaray'a flaş cevap! 00:31
Penaltı kararı doğru mu? Toroğlu yorumladı! Penaltı kararı doğru mu? Toroğlu yorumladı! 00:31
G.Saray'dan F.Bahçe'ye gönderme! "Kör bir hakem" G.Saray'dan F.Bahçe'ye gönderme! "Kör bir hakem" 00:30