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Tek teselli Enis Destan

Abdullah Avcı'ya derbide elini güçlendirecek gibi görünüyor.Trabzonspor formasıyla ligde 4 gol ve 3 asist, Türkiye Kupası'nda ise 3 gol ve 2 asistle oynayan Enis Destan, şimdi de pazar günü oynanacak Beşiktaş derbisine odaklanmış durumda.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 31 Ocak 2024 Çarşamba 06:50
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Tek teselli Enis Destan

Abdullah Avcı'ya derbide elini güçlendirecek gibi görünüyor.Trabzonspor formasıyla ligde 4 gol ve 3 asist, Türkiye Kupası'nda ise 3 gol ve 2 asistle oynayan Enis Destan, şimdi de pazar günü oynanacak Beşiktaş derbisine odaklanmış durumda. 21 yaşındaki forvet, zorlu derbide takımına katkı sağlayarak golleriyle dikkat çekmeyi hedefliyor.

MİSLAV ORSIC TOPLA ÇALIŞTI

Onuachu'nun ardından Pepe şoku

Fırtına Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında İstanbul'da oynayacağı Beşiktaş derbisinin hazırlıklarına dün başladı. Uzun süren sakatlıktan dönen Mislav Orsic, takımla top idmanına çıktı. Hırvat kanadın 1 ay içinde sahalara dönmesi bekleniyor.

DENSWİL'DE OYNAMA UMUDU

Karadeniz devinde uzun süredir sakatlığı nedeniyle forma giymeyen Denswil, artık hazır hale geldi. Denswil, Kasımpaşa maçında yedek soyunmuştu. Hollandalı stoperin pazar günü İstanbul'daki Beşiktaş derbisi için hazır olduğu belirtiliyor.

ONUACHU'NUN ARDINDAN PEPE ŞOKU

Afrika Kupası'nda elenen Mısır'da forma giyen Trezeguet geri dönüyor. Ama Onuachu'nun ardından Nicolas Pepe'li Fildişi Sahili, Senegal'i penaltılarla eleyerek turladı. Onuachu'nun formasını giydiği Nijerya 2 Şubat'ta, Pepe'li Fildişi ise 3 Şubat'ta maça çıkacak. İki oyuncu da Beşiktaş derbisinde yok.

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