Haberler Trabzonspor Abdullah Avcı'dan derbi öncesi motivasyon konuşması! "Eksik çok mazeret yok"

Abdullah Avcı'dan derbi öncesi motivasyon konuşması! "Eksik çok mazeret yok"

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Galatasaray derbisi öncesi öğrencileriyle bir toplantı gerçekleştirdi. Tecrübeli teknik adam, “Zorlu bir süreçten geçiyoruz. Böyle durumlardan Trabzon hep güçlü çıkmıştır. Derbide eksiklerimiz var ama bu forma sahaya her zaman kazanmak için çıkar” dedi.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 21 Ocak 2024 Pazar 06:50
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Abdullah Avcı'dan derbi öncesi motivasyon konuşması! "Eksik çok mazeret yok"

Karadeniz devinin teknik direktörü Abdullah Avcı, yaşanan sıkıntılar, transfer süreci ve bugün oynanacak olan Galatasaray derbisiyle ilgili konuştu. Şu anda bir süreçten geçtiklerinin altını çizen başarılı hoca, "Bu süreçten her takım geçebilir. Bu durumlardan Trabzonspor her zaman güçlü çıkmıştır, yine güçlü çıkacaktır. Bundan hiçbir şüphem yok. Trabzonspor forması her zaman sahaya 3 puan için çıkar. Derbide de hedefimiz 3 puan. Galatasaray'ı yenerek yeni bir sayfa açmak istiyoruz. Galibiyet birçok şeyin düzelmesi için önemli bir adım olur" ifadelerini kullandı.

EN İYİSİNİ YAPMAYA DEVAM

Avcı, transfer konusunda da şöyle konuştu: "Başkanımız Ertuğrul Doğan transferlerle ilgili çok yoğun çalışıyor. Trabzonspor'un menfaatleri doğrultusunda ne yapmamız gerekiyorsa onları yapacağız. En iyisini yapmaya devam edeceğiz. Hedef ve planlarımız doğrultusunda transfer çalışmaları yapıyoruz. Şu an itibariyle sağlıklı şekilde gidiyoruz. Umarım daha zengin kadroyla bunu daha iyi hale getirebiliriz. Afrika Kupası'ndan dönen oyuncularımızla daha iyi olacak. Bize daha iyi hayal ettirecek." Yunus Emre SEL

İSTANBUL'UN SEFİRİ

Fırtına, teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde İstanbul takımları karşısındaki başarılı grafiğini sürdürdü. Avcı'nın, 2020-21 sezonunun 9. haftasında göreve geldiği bordo-mavili takımdan bugüne dek İstanbul temsilcileri karşısında 33 karşılaşma oynandı. 17 galibiyet, 10 beraberlik, 6 yenilgi yaşadı.

HİÇ KAYBETMEDİ

Karadeniz devi, teknik direktör Abdullah Avcı idaresinde şampiyon olduğu 2021-2022 sezonunda üç büyük rakibine karşı hiç mağlup olmadı. Bordo-mavili takım; 3 galibiyet, 3 beraberlik alarak sezonu Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş karşısında yenilgisiz tamamladı. Rakiplerine büyük üstünlük kurdu.

26 YILLIK HASRETİ BİTİRDİ

Fırtına, Abdullah Avcı'nın ikinci döneminde ikinci büyük maçını oynayacak. Bordo-mavililer, Avcı yönetiminde Fenerbahçe'yi deplasmanda 3-2 yenerek 26 yıl sonra sarılacivertli takımı deplasmanda yenme başarısı gösterdi.

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